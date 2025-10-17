Бомба е избухнала снощи, унищожавайки колата на разследващия журналист Сигфридо Ранучи, паркирана пред дома му в Кампо Асколано край Рим, съобщиха италианските медии. Експлозията е повредила и колата на дъщерята му, спряна до неговата.

Ранучи е водещ на предаването "Репортаж" по трети канал на обществената телевизия Rai.

Карабинери от отдела за специални операции на полицията, от звеното за криминалистика и от пожарната изследват мястото на инцидента. Разследването се води от Дирекцията за борба с мафията на Рим.

"Силата на експлозията е била толкова голяма, че е можела да убие всеки, който е преминавал от там в този момент", обявиха от предаването в социалната мрежа "Екс", посочвайки, че освен по колите повреди има чак на съседната къща.

"Две взривни устройства унищожиха паркираните пред къщата ми коли. Експлозиите бяха толкова силни, че разтърсиха целия квартал", обяви самият Ранучи в социалните мрежи.

"Изглежда е елементарно устройство, но сега трябва да определим естеството на експлозията. С всички заплахи, които получаваме, не е лесно да се проследи източникът", коментира журналистът пред италианската държавна информационна агенция АНСА.

Сигфридо Ранучи е под полицейска охрана от 2014 г. след смъртни заплахи, а наскоро гардовете му са намерили патрони пред дома му. Той води "Репортаж" от 2017 г., предаването се излъчва в праймтайма по Rai 3.

Главният изпълнителен директор на обществената телевизия Джампаоло Роси осъди "този сериозен, но страхлив акт на сплашване" и изрази пълна солидарност от името на цялата компания. "Rai категорично и решително отхвърля всяка заплаха срещу тези, които вършат работата си в ползва на обществото. Жизненоважната същност на нашата демокрация е свободата на информацията, която Rai гарантира и която нейните журналисти представляват", се казва в изявлението му.

Премиерът Джорджа Мелони също изрази "пълната си солидарност" с журналиста и осъди "този сериозен акт на заплаха". "Свободата и независимостта на информацията са ценности на нашата демокрация, от които не можем да се откажем и които ще продължим да защитаваме", добави тя.

Вицепремиерът Антонио Таяни също осъди "сериозния акт на сплашване" и изрази пълната си солидарност. "Няма причина, която да оправдае това насилие", добави той.

ИЗБРАНО
Венета Райкова с първи коментар след раздялата ѝ с bTV Лайф
Венета Райкова с първи коментар след раздялата ѝ с bTV
45735
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне Корнер
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне
7484
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен" Бизнес
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен"
8891
Западни шефове шокирани след посещение в Китай IT
Западни шефове шокирани след посещение в Китай
3466
"България, amore mio" с премиера от утре в кината Impressio
"България, amore mio" с премиера от утре в кината
4940
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
1583
Казус шокира и разгневи: Изгубено от авиокомпания куче ще се таксува като изгубен куфар Trip
Казус шокира и разгневи: Изгубено от авиокомпания куче ще се таксува като изгубен куфар
792
Изненадващо вкусни мезета от сурови зеленчуци Вкусотии
Изненадващо вкусни мезета от сурови зеленчуци
395
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
979
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
588