Бомба пред дома на разследващ журналист възмути Италия
Премиерът Джорджа Мелони и вицепремиерът Антонио Таяни осъдиха опита за сплашване на Сигфридо Ранучи от Rai3
Бомба е избухнала снощи, унищожавайки колата на разследващия журналист Сигфридо Ранучи, паркирана пред дома му в Кампо Асколано край Рим, съобщиха италианските медии. Експлозията е повредила и колата на дъщерята му, спряна до неговата.
Ранучи е водещ на предаването "Репортаж" по трети канал на обществената телевизия Rai.
Карабинери от отдела за специални операции на полицията, от звеното за криминалистика и от пожарната изследват мястото на инцидента. Разследването се води от Дирекцията за борба с мафията на Рим.
"Силата на експлозията е била толкова голяма, че е можела да убие всеки, който е преминавал от там в този момент", обявиха от предаването в социалната мрежа "Екс", посочвайки, че освен по колите повреди има чак на съседната къща.
Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1— Report (@reportrai3) October 16, 2025
"Две взривни устройства унищожиха паркираните пред къщата ми коли. Експлозиите бяха толкова силни, че разтърсиха целия квартал", обяви самият Ранучи в социалните мрежи.
"Изглежда е елементарно устройство, но сега трябва да определим естеството на експлозията. С всички заплахи, които получаваме, не е лесно да се проследи източникът", коментира журналистът пред италианската държавна информационна агенция АНСА.
Esplose le automobili di @SigfridoRanucci e
della figlia.
Un atto di intimidazione vigliacco a chi svolge il proprio lavoro d'inchiesta.
Solidarietà e un abraccio pic.twitter.com/Mwh8IfNdf7— un girovago (@UGirovago77000) October 17, 2025
Сигфридо Ранучи е под полицейска охрана от 2014 г. след смъртни заплахи, а наскоро гардовете му са намерили патрони пред дома му. Той води "Репортаж" от 2017 г., предаването се излъчва в праймтайма по Rai 3.
Главният изпълнителен директор на обществената телевизия Джампаоло Роси осъди "този сериозен, но страхлив акт на сплашване" и изрази пълна солидарност от името на цялата компания. "Rai категорично и решително отхвърля всяка заплаха срещу тези, които вършат работата си в ползва на обществото. Жизненоважната същност на нашата демокрация е свободата на информацията, която Rai гарантира и която нейните журналисти представляват", се казва в изявлението му.
Esprimo piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 17, 2025
Премиерът Джорджа Мелони също изрази "пълната си солидарност" с журналиста и осъди "този сериозен акт на заплаха". "Свободата и независимостта на информацията са ценности на нашата демокрация, от които не можем да се откажем и които ще продължим да защитаваме", добави тя.
Esprimo ferma condanna per il grave atto intimidatorio subito dal giornalista Sigfrido Ranucci e dalla sua famiglia, ai quali rivolgo la mia piena solidarietà. Non esiste motivazione che possa giustificare questa violenza.— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 17, 2025
Вицепремиерът Антонио Таяни също осъди "сериозния акт на сплашване" и изрази пълната си солидарност. "Няма причина, която да оправдае това насилие", добави той.