Директорът по комуникациите в Белия дом Стивън Чунг разкритикува Нобеловия комитет за това, че не връчи днес наградата за мир на американския президент Доналд Тръмп.

"Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да прекратява войни и да спасява животи. Той има сърце на хуманист и никога няма да има някой като него, който да може да мести планини само със силата на волята си", написа Чунг в социалната мрежа "Х".

"Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката пред мира", заявява той.

Тазгодишният лауреат е лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо.

В последните дни имаше очаквания наградата да получи американският президент Доналд Тръмп след одобряването на заложеното в неговия план за мир в Близкия изток споразумение между Израел и "Хамас" за Газа.

Хиляди разселени палестинци започнаха да се завръщат към изоставените си домове в ивицата, след като влезе в сила първата фаза от примирието между Израел и "Хамас", а израелската армия започна поетапно изтегляне от райони в крайбрежната територия.

Междувременно в официалната страница на Белия дом в "Х" публикуваха множество първи страници на израелски и американски издания, посветени на Тръмп и успеха на неговия план за Газа.

