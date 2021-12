Съд в Беларус осъди няколко критици на режима на президента Александър Лукашенко на продължителни присъди затвор. Сред тях е и съпругът на опозиционната лидерка Светлана Тихановска, предаде Франс прес, като се позова на беларуски държавни медии.

Сергей Тихановски, който от около година и половина е в ареста, е осъден на 18 години лишаване от свобода. Друга видна фигура на опозицията - Николай Статкевич - получи присъда от 14 години, а още четирима обвиняеми бяха осъдени на 15 до 16 години затвор.

Светлана Тихановска определи като отмъщение постановената във вторник присъда срещу съпруга й - отмъщение от страна на режима на Александър Лукашенко, предаде Франс прес.

"Съпругът ми Сергей Тихановски беше осъден на 18 години затвор. Диктаторът си отмъщава публично на своите най-силни опоненти", написа Тихановска в Туитър.

Siarhei Tsikhanouski was sentenced to 18 years in prison, Artsiom Sakau & Dzmitry Papou to 16, Ihar Losik & Uladzimir Tsyhanovich to 15, Mikalai Statkevich to 14. The very existence of these people is a crime for the regime. They're repressed for the wish to live in free Belarus. pic.twitter.com/UuL9Fx2IAe

"Докато крие политическите затворници в закрити процеси, той се надява да продължи репресиите в мълчание. Но целият свят гледа. Ние няма да спрем", добави тя на английски.

Сергей Тихановски получи 18 години затвор за организиране на масови безредици и подстрекаване на социална омраза. Петима негови поддръжници бяха осъдени на между 14 и 16 години затвор, съобщи по-рано държавната агенция БелТА, цитирана от Ройтерс.

Влогърът Тихановски беше задържан през май миналата година, в момент, когато се готвеше да внесе кандидатурата си за участие в президентските избори три месеца по-късно. Тогава съпругата му Светлана се яви вместо него.

Управляващият с твърда ръка вече повече от четвърт век Беларус президент Александър Лукашенко спечели на изборите пореден мандат на поста. Опозицията обаче твърди, че Лукашенко е бил преизбран с измами, и проведе в месеците след гласуването масови демонстрации срещу него.

Светлана Тихановска избяга в съседна Литва, за да избегне репресиите.

Today, the so-called court in Belarus will deliver the sentence to Siarhei Tsikhanouski. I can imagine these numbers. But be it one year, or 20, or 100, – it is unacceptable. The only question I will ask myself is: what am I going to do with this? #StandWithBelarus pic.twitter.com/9BNLTLCquL