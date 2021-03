Американиският президент Джо Байдън залитна и падна днес, докато се качваше в правителствения самолет "Еър форс уан", за да отпътува за Атланта, предаде Франс прес.

Изкачвайки стълбата към самолета, той залитна на няколко пъти, падна на едното си коляно и едва се хвана за металния парапет.

Той разтри коляното си, след което продължи да се изкачва с по-бавна стъпка, а на върха на стълбата спря, обърна се и отправи бодър поздрав, посочва Ройтерс.

Малко по-късно самолетът излетя от военна база Андрюс в покрайнините на Вашингтон.

Говорителката на Белия дом Карин Джийн-Пиер съобщи, че президентът е съвсем добре и предположи, че причина за залитането му може да е силният вятър в района на базата. Тя не каза дали Байдън е бил прегледан от придружаващия го при пътуването лекар.

Седемдесет и осем годишният Байдън стана най-възрастният човек, поел президентския пост при стъпването си в Белия дом на 20 януари.

Президентът ще прекара деня в Атланта, където ще се срещне с американци от азиатски произход. Тази общност е в шок след поредица стрелби в салони за масаж.

President Joe Biden, 78, falls up the stairs of Air Force One but quickly recovers to give a salute before flying to Atlanta to meet Asian community leaders in the wake of Tuesday's shooting at massage parlors.

He gave a salute at the top before disappearing into the aircraft. pic.twitter.com/8h0U2MWBql