Президентът на САЩ Джо Байдън обяви в понеделник в интервю за телевизия NBC, че планира да се кандидатира отново за президент на изборите през 2024 г., но все още неговият екип не е готов да го обяви официално.

Байдън е на 80 и ще бъде на 86 в края на втори четиригодишен мандат

ТВ водещия на "Тодей" Ал Рокър извади коментара на Байдън преди годишното хвърляне на великденски яйца в Белия дом. Събитието включва хора, които търкалят ярко боядисани твърдо сварени яйца на моравата на Белия дом с лъжици на Великденски понеделник и Рокър попита Байдън дали планира да участва в търкалянето на яйца след следващите президентски избори през 2024 г.

"Планирам още поне три или четири кифлички с великденски яйца", каза Байдън. Вероятно осъзнавайки, че това би означавало, че е напуснал поста си по средата на втория мандат, той добави: "Може би пет, може би шест, какво, по дяволите?" Когато Рокър помоли президента да даде подробности, Байдън отговори:

"Планирам да се кандидатирам отново, но все още не сме готови да го обявим."

NEW: TODAY’s @alroker asks President Biden about his possible Presidential run in 2024. pic.twitter.com/3OELi0yJmK