Най-малко 41 души са загинали, а над 180 са ранени при руски удари в Полтава в централната част на Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в профилите си социалните мрежи.

По думите му балистични ракети са ударили територията на учебно заведение и болница. Частично разрушена е и една от сградите на Института по комуникация в Полтава.

"Времевият интервал между алармата и пристигането на смъртоносните ракети беше толкова кратък, че застигна хората по средата на евакуацията в бомбоубежището", съобщиха от украинското военно министерство.

По техни данни спасителите все още работят, след като са спасили 25 души, включително 11 души, затрупани под развалините.

Областният управител на Полтава Филип Пронин написа в Телеграм, че днес е "ужасен ден за Полтавска област" и че много жители на града в момента даряват кръв. Той не даде подробности за нападението.

Зеленски нареди бързо разследване на обстоятелствата на удара и призова за повече оборудване за противовъздушна отбрана от западните партньори на Украйна.

