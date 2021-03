Организацията "Майки на Сребреница" заслужава Нобелова награда за мир, заяви актрисата Анджелина Джоли. По повод Международния ден на жените холивудската звезда публикува в списание "Тайм" текст, посветен на жените, жертви на войната в Босна и Херцеговина.

Тя разговаря по темата и с режисьорката Ясмила Жбанич, с която се съгласиха, че "Майките на Сребреница" заслужават Нобеловата награда за мир, пише вестник "Данас", цитиран от БТА.

"Ясмила ми каза как "Майките на Сребреница" са я вдъхновили да направи филма "Кво вадис, Аида". Над две десетилетия тази група оцелели жени организират мирни протести и използват силата на майчината любов да запазят жива паметта за мъжките членове на семействата, търсят телата им и искат справедливост и истина", пише Джоли в увода на текста.

На неин въпрос защо е решила да разкаже история за Сребреница, режисьорката отговаря, че това е универсална трагедия на цивилизацията.

Филмът "Кво вадис, Аида" е в късата листа номинации за тазгодишния Оскар за най-добър чуждоезичен филм.

Angelina Jolie talks to director Jasmila Zbanic about "Quo Vadis, Aida?" and the role of art in healing trauma https://t.co/1RPWmiMUAz