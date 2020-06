Видеоклип, който показва как двойка американци насочва огнестрелни оръжия към протестиращи, за да ги отдалечи от къщата си, беше ретуитнато от президента Доналд Тръмп и предизвика разнопосочни реакции, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В неделя Марк и Патриша Макклоски излезли боси в градината си в Сейнт Луис, щата Мисури, при преминаването на демонстранти, които преминавали на шествие по частната им улица, за да отидат да протестират пред кметството на града. 63-годишният Марк Макклоски и 61-годишната Патриша, и двамата адвокати, насочили към демонстрантите полуавтоматична пушка и пистолет.

Мъжът заяви за местна телевизия, че е бил ужасен от ставащото.

"Тълпа от поне 100 души събори историческия портал от ковано желязо на Портланд Плейс", разказа той, имайки предвид частната улица на своето семейство, на която има няколко големи къщи.

"Те се втурнаха към къщата ми, където моето семейство вечеряше отвън, и ние се уплашихме за живота си. Бях ужасен, че ще бъдем убити за няколко секунди, къщата ни ще бъде запалена, а домашните ни животни - избити. Бяхме сами пред ядосана тълпа", добави Макклоски.

"Тук е частна собственост. Няма обществени улици или тротоари", подчерта адвокатът.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch