Според официални лица от Тел Авив израелският премиер е информирал Белия дом много късно, но все пак достатъчно рано, за да може ударите да бъдат отменени

1843 Снимка: АР/БТА

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е информирал президента на САЩ Доналд Тръмп, че Израел планира да нанесе удари по лидери на "Хамас" в Катар преди извършването на тези удари миналата седмица, съобщи американският новинарски сайт "Аксиос" (Axios), който се позовава на седем израелски източници.

Белият дом заяви, че е бил уведомен едва когато ракетите вече са били във въздуха и това не е дало на Тръмп възможност да се противопостави на удара.

Според сайта "Аксиос" обаче Белият дом е научил по-рано.

Версията на събитията, представена от американски официални лица миналата седмица, беше, че американските военни са забелязали израелски самолети във въздуха и са поискали обяснение от Израел, което не е било дадено, докато балистични ракети не са започнали да летят към комплекса на "Хамас" в Доха.

Белият дом заяви, че Стив Уиткоф се е притекъл да предупреди катарците, но дотогава ракетите вече са били изстреляни. Медиите съобщиха, че Тръмп не е бил консултиран.

Бомбардирането на съюзник на САЩ без консултация с Вашингтон би било невероятно дързък ход от страна на Израел - особено след като лидерите на "Хамас" се бяха събрали, за да обсъдят най-новото предложение на Тръмп за мир в Газа, отбелязва "Аксиос".

Според израелски официални лица Нетаняху е информирал Белия дом много късно, но все пак достатъчно рано, за да може ударите да бъдат отменени.

Трима израелски официални представители твърдят пред "Аксиос", че Нетаняху се е обадил на Тръмп около 8 сутринта по времето във Вашингтон, за да го информира за предстоящата атака. Първите съобщения за експлозии в Доха са постъпили в 8:51 сутринта. Те твърдят, че Израел би отменил удара, ако Тръмп беше възразил.

"Тръмп е знаел за удара преди изстрелването на ракетите. Първо е имало дискусия на политическо ниво между Нетаняху и Тръмп, а след това и по военни канали. Тръмп не е казал "не", твърди високопоставен израелски служител.

Втори високопоставен израелски служител казва, че САЩ са били уведомени "достатъчно предварително" на политическо ниво. "Ако Тръмп е искал да го спре, е можел да го направи. На практика не го е направил."

И двамата служители казват, че ракетите все още не са били изстреляни, когато Тръмп и Нетаняху са разговаряли, и твърдят, че Израел би отменил удара, ако Тръмп се беше противопоставил.

Израелските служители не предоставят подробно описание на разговора между Тръмп и Нетаняху - например дали Нетаняху просто е информирал Тръмп за плановете на Израел или изрично е поискал неговото разрешение.

Не е ясно също дали Тръмп незабавно е уведомил съответните официални лица, някои от които бяха ядосани на Нетаняху след удара.

Нетаняху заяви многократно, че атаката е била едностранно действие на Израел, включително на пресконференция в понеделник заедно с държавния секретар Марко Рубио, който ще пътува до Доха във вторник за разговори с катарски официални лица.

Трети израелски официален представител потвърждава пред "Аксиос", че Израел е уведомил администрацията на Тръмп предварително, но казва, че Израел е решил да се съгласи с отричанията на Белия дом за предварителна информация.

"От наша страна беше решено да им помогнем с това в името на отношенията между САЩ и Израел", твърди той.

"Американците правят шоу. Ние ги информирахме за атаката", казва друг израелски представител.

Пети израелски представител твърди, че администрацията на Тръмп има ясни причини да се дистанцира от удара. "Това, което казват публично, трябва да се приема с резерви."

Шести израелски представител казва, че не е първият път, когато администрацията на Тръмп "измисля" неща за разговорите си с Израел поради политически съображения.

"Тези анонимни израелски източници, които отправят фалшиви обвинения срещу президента на Съединените щати и неговата администрация, трябва да се събудят", казва американски официален представител пред "Аксиос".

В крайна сметка ударът в Доха разклати отношенията между САЩ и Катар, създаде напрежение между САЩ и Израел и значително увеличи регионалната и глобалната изолация на Израел, отбелязва американският новинарски сайт.

Пет членове на "Хамас" и един катарски офицер по сигурността бяха убити при удара. От пропалестинската групоровка твърдят, че всичките му висши лидери са оцелели. Израелски официални лица потвърждават пред "Аксиос", че събраната след удара информация показва, че висшите лидери са напуснали сградата малко преди експлозиите.

