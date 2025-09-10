Израел предупреди, че те ще бъдат ликвидирани следващия път, ако са оцелели след атаката в Доха

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи остро предупреждение към Катар и други държави, които укриват лидери на "Хамас", заявявайки, че Израел ще преследва ръководителите на клането на 7 октомври, където и да бъдат намерени.

Нетаняху призова Катар да експулсира или да съди "терористите", намиращи се на негова територия, ден след израелските удари в Доха срещу лидерите на палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Франс прес.

"Казвам на Катар и на всички нации, които приютяват терористи: трябва да ги експулсирате или да ги съдите. Защото ако не го направите, ние ще го направим", заяви Нетаняху във видеообръщение, разпространено от кабинета му.

Нетаняху заяви, че атаките са били насочени срещу организаторите на кланетата в Израел на 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа.

Премиерът обвини Катар, че предоставя на лидерите на "Хамас" убежище, финансиране и луксозни вили.

Израелският министър на отбраната Израел Кац също също заяви, че еврейската държава ще атакува враговете си, независимо къде може да се намират те, предаде ДПА.

Израелският удар срещу лидерите на палестинската ислямистка организация в жилищен район на Доха вчера, при който загинаха 6 души, разгневи Катар и предизвика рядка по рода си критика от президента на САЩ Доналд Тръмп. При атаката израелската армия уби синът на Халил ах Хая, най-влиятелната фигура на ислямисткото движение в чужбина, и неговият шеф на кабинета. Ах Хая, който оглавява делегацията на "Хамас" в преговорите за прекратяване на огъня, е оцелял, съобщи групата.

"Политиката на сигурност на Израел е ясна, дългата ни ръка ще достигне враговете ни навсякъде. Няма място, на което те могат да се скрият", написа Кац в социалната мрежа "Екс".

Той заплаши "Хамас" с унищожение и предупреди, че ивицата Газа ще бъде опустошена, ако бойците на групировката не приемат условията на Израел за прекратяване на войната.

Израел настоява най-вече за освобождаването на всички заложници и за разоръжаването на "Хамас". Катар, заедно с Египет и САЩ, действа като посредник между Израел и "Хамас" в конфликта. Преговорите за примирие от месеци са в застой, припомня ДПА.

Ако Израел не е успял да ликвидира ръководството на палестинското движение "Хамас" по време на вчерашния въздушен удар в Катар, то ще успее следващия път, заяви посланикът на Израел в САЩ Йехиел Лайтер след операцията, което предизвиква безпокойство, че ще подкопае усилията за постигане на примирие в Газа, предаде Ройтерс.

"В момента може да сме обект на мъничко критика. Ще им мине. А Израел се променя към по-добро", заяви Лайтер в ефира на американския телевизионен канал "Фокс Нюз".

"Регионът се променя към по-добро, докато лишаваме враговете на мира и на западната цивилизация от способността да прибягват до тероризъм", допълни той.

"Ако не сме ги уцелили този път, ще уцелим следващия път", заяви Лайтер.

Властите в Катар определиха атаката като грубо нарушение на всички норми на международното право. Катарският премиер Мохамед бин Абдурахман бин Джасим Ал-Тани заяви днес пред CNN, че Нетаняху подкопава всяка възможност за стабилност и мир, като атакува ръководството на "Хамас" в столицата на Катар.

Ал-Тани подчерта, че срещите му с лидерите на "Хамас" са публично известни и се провеждат като част от посредническата роля на Катар в конфликта в Близкия изток. По думите му, действията на емирството не могат да се считат за съучастие в тероризъм, тъй като са известни както на израелските, така и на американските власти.

Катарският премиер също обвини Нетаняху, че застрашава живота на заложниците в Газа, като действията на израелския държавен глава "унищожават всяка надежда за тяхната безопасност". Ал-Тани разказа, че лично се е срещнал с членове на семействата на заложниците в деня на атаката над Доха и те разчитат именно на помощта на Катар за постигане на примирие.

Премиерът на Катар отбеляза, че израелският премиер "сам се опитва да дава уроци, докато нарушава всеки един международен закон".

Ал-Тани посочва също, че Съединените щати са изразили подкрепата си за Катар многократно, а ударът над Доха е бил съобщен на американските власти непосредствено преди да се случи.

Коментарна статия в египетския вестник "Ал Ахрам" разглежда израелския удар като подкопаване на дипломатическите усилия за примирие в ивицата Газа и задълбочаване на нестабилността в региона. За телевизия "Ем Би Си Масър" (MBC Masr) бившият външен министър на Египет Мохамед Камел Амър заявява, че ударът е насочен към онези, които активно преговарят за спиране на огъня и показва, че Израел не търси мир.

Ударът по Доха е големият изблик на гняв на Израел заради признаването на Палестина, включително на предстоящата този месец конференция в Ню Йорк, пише в. "Нешънъл". Според емиратското издание израелското ръководството е изправено пред трудния избор да засили атаките или да се изправи пред факта, че палестинската държавност вече се превръща във реалност. Признаването на Палестина разкри границите на стратегията на Израел и цената на отказа да промени курса. Но ако Вашингтон не може да го обуздае, кой може," заключава "Нешънъл".

