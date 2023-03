175 полицаи са били ранени във вчерашните размирици във Франция, разиграли се в десетия ден на общонационалните протести и стачки срещу пенсионната реформа, съобщи френският министър на вътрешните работи Жералд Дерманен, цитиран от ДПА.

Общо 13 000 служители на силите за сигурност бяха разположени във Франция вчера заради протестите на стотици хиляди души. По данни на полицията в някои градове се е стигнало до сблъсъци между протестиращите и органите на реда, а в Париж са извършени и арести.

Медиите съобщават за сблъсъци и нанасяне на имуществени щети не само в Париж, но и в Нант, Рен, Лил, Бордо, Кале, Дижон, Тулуза, Страсбург и Кан. На някои места полицията е използвала водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите. Според министерството на вътрешните работи в протеста са се включили около 740 000 души в цялата страна, а по данни на Конфедерацията на синдикатите те са били повече от 2 милиона.

През нощта

Облечени в черно демонстранти запалиха контейнери за отпадъци и хвърляха предмети по полицията, която отвърна със сълзотворен газ, предаде Ройтерс за нощта на протести във Франция. Сблъсъци имаше при подобни протести и в други френски градове като Рен, Бордо и Тулуза, а в Нант беше подпален банков клон и автомобили.

Въпреки това, докато общественото недоволство прерасна в по-масови настроения срещу Макрон, равнището на насилие снощи далеч не беше като това от миналата седмица и протестите до голяма степен бяха мирни, посочва Ройтерс.

По-рано вчера френското правителство отхвърли искането на профсъюзите за спиране и преосмисляне на законопроекта за пенсиите, предвиждащ да се увеличи възрастта за пенсиониране с две години - до 64 години. Това разгневи профсъюзните лидери, които казаха, че правителството трябва да намери изход от кризата.

Правителството каза, че има готовност повече от всякога да разговаря с профсъюзите, но по други теми, и повтори, че няма да отстъпи по отношение на пенсиите.

Милиони французи участват в протести и стачки от средата на януари, за да изразят несъгласието си относно законопроекта. Протестите се засилиха, след като правителството използва специални правомощия, за да прокара законопроекта в парламента без гласуване.

Един от демонстрантите в Париж беше уловил настроенията точно, размахвайки плакат, на който пишеше: "Франция е ядосана". "Законопроектът за пенсиите подейства като катализатор на гнева срещу на Макрон", каза на същия протест 31-годишната Фани Шарие.

Макрон, който обеща да извърши пенсионна реформа и в двете си президентски кампании, твърди, че е необходима промяна, за да се запази финансовото равновесие в страната, припомня БТА.

Профсъюзите и опозиционните партии твърдят, че има и други начини за това. "Ние предложихме изход... и е недопустимо отново да ни създават спънки", каза в началото на днешния протест в Париж Лоран Берже, ръководител на профсъюза Френска демократична конфедерация на труда.

In Paris, the French protest against Pres. Macron and his pension reforms have intensified. It is reported that a staggering 1.3 MILLION people have gathered to protest. Macron is TOAST. Take a look at the scene.pic.twitter.com/gbiqW5ZaW9