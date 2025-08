Украинският президент Володимир Зеленски обяви за пореден път желанието си да седне на масата на преговорите с президента на Русия Владимир Путин, заявявайки, че Киев иска да "премине отвъд" изявленията и срещите на ниско равнище по въпроса за мира в Украйна, предаде Ройтерс.

"Ако говорим за признаци на искрено желание да се сложи край на войната и да бъде установен наистина траен мир (...), то Украйна потвърждава готовността си за среща на ниво лидери по всяко време", написа държавният глава на Украйна в социалната платформа "Екс".

"Украйна призовава да се премине отвъд размяната на изявления и на срещите на техническо ниво към среща между лидерите", добави Зеленски. Коментарът му последва думите на Путин, който днес каза, че се надява мирните преговори между Русия и Украйна да продължат.

Зеленски каза и че е обсъдил възможни формати на лидерски срещи за мира в Украйна в телефонен разговор с британския министър-председател Киър Стармър, информира Ройтерс.

"Обсъдихме нашето сътрудничество с американските ни партньори, по-специално съгласуването на действията си с президента Тръмп, и възможни формати на мирни преговори на ниво лидери", обяви президентът на Украйна, също в "Екс".

We see and support President Trump’s @POTUS efforts to end Russia’s war, to stop the killing, and to achieve a dignified and lasting peace. We are grateful to everyone around the world who supports peace efforts and helps us protect lives.



We have heard the statements coming out…