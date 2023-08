Изследователи от Университета в Хайфа са открили значителна връзка между аутизма и ускореното развитие на невроните по време на ембрионалния стадий. Откритията хвърлят нова светлина върху потенциалния произход на аутизма и откриват възможности за нови лечения, предава израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

Приблизително 75 млн. души имат разстройства от аутистичния спектър. Те често изпитват трудности в социалното общуване и взаимодействието с другите или имат повтарящи се или ограничени поведенчески тенденции. Те често имат различни начини на учене, движение или внимание.

Изследването, ръководено от д-р Шани Стърн от Катедрата по невробиология "Сагол" в Университета в Хайфа, се фокусира върху деца с аутизъм, при които генетични мутации са основната причина за състоянието им. Като изследва невроните в ембрионален стадий, екипът открива доказателства за бързо развитие на невроните, което не се наблюдава при деца без аутизъм. Освен това невроните са показали признаци на бързо влошаване, характеризиращо се с ниска свързаност.

"Невроните, които се развиват с нормална скорост, обикновено развиват защитни механизми за сложните си дейности, като например работа с йони и невротрансмитери, които могат да бъдат токсични. Ускореното развитие, което наблюдавахме при децата с аутизъм, може да е довело до това те да бъдат изложени на тези предизвикателства, преди да са развили адекватни защитни механизми", обяснява Стърн.

