Древните европейци са съжителствали с огромно "пернато чудовище", пред което възрастен 150-килограмов щраус - най-едрата птица, обитаваща Земята в наши дни, би изглеждал като канарче, съобщава Си Ен Ен, позовавайки се на публикация в сп. "Journal of Vertebrate Paleontology".

В пещера на полуостров Крим палеонтолози попадат на изобилие от вкаменелости - кости от мамути, саблезъби, хиени, коне, малък вълк. Фосилите датират отпреди между 1,5 милиона и 2 милиона години. Най-интригуваща обаче се оказва бедрена кост от птица, причислена към вида Pachystruthio dmanisensis.

Според направения анализ на костта древното пернато е тежало около 450 килограма, а височината му е била около 3,5 метра, което го прави една от най-едрите птици, обитавали някога Земята.

Това, което прави находката още по-вълнуваща, е местонахождението й. Досега кости от гигантски птици са откривани единствено в южното полукълбо - от моа в Нова Зеландия, от Епирносови (Слонски птици) на Мадагаскар и от Дроморнитиди в Австралия.

