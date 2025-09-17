Зоопаркът в Бургас вече е дом на едни от най-очарователните представители на южноамериканските джунгли - двойка червенокоремни тамарини, познати още като белоусти тамарини. Това са първите екземпляри от този вид, които могат да бъдат видени у нас, и тяхното присъствие е истинска атракция както за посетителите, така и за любителите на екзотичната природа, обявиха от зоологическата градина.

Всички снимки на маймунките ВИЖТЕ ТУК>>>

Миниатюрните маймунки впечатляват със своето червеникаво коремче, снежнобели устни и невероятна пъргавина. Те тежат едва половин килограм, но могат да правят невероятни скокове и общуват помежду си чрез цели "разговори" от звуци и жестове. Срещат се в тропическите гори на Амазония - главно в Бразилия, Перу и Боливия.

Черна пантера е най-новият обитател на зоопарка в Бургас (видео)
Виж още Черна пантера е най-новият обитател на зоопарка в Бургас (видео)

В природата видът е застрашен поради унищожаване на местообитанията.

Снимка: Зоопарк Бургас

Зоопарк Бургас активно развива консервационна дейност, като участва в национални и международни програми за размножаване на редки и застрашени животни, похвалиха се оттам. Пристигането на червенокоремните тамарини е част от тези усилия и има за цел да подпомогне опазването на вида и повишаването на обществената информираност за значението на биоразнообразието. Зоопаркът продължава да развива и своите образователни инициативи, насочени към подрастващи и посетители от всички възрасти, с които цели да възпитава любов и отговорност към природата.

