Автономно превозно средство, управлявано от услугата "Аполо гоу" (Apollo Go) на "Байду" (Baidu), е паднало в дълбока строителна яма, докато е превозвало пътник в Югозападен Китай, според съобщения в местните медии, предаде Ройтерс.

Инцидентът е станал в сряда в Чунцин, според китайските медии. Пътничката е невредима и е била спасена от местни жители с помощта на стълба, според публикуваната информация.

Видеоклипове, разпространявани в китайските социални медии, показват бяло превозно средство с логото на "Байду Аполо" (Baidu Apollo) на дъното на яма, което изглежда като строителен изкоп. Местен собственик на магазин е казал каза пред "Хуашан нюзпейпър", че строителната площадка е имала бариери и предупредителни знаци, въпреки че остава неясно как превозното средство е заобиколило тези мерки за безопасност.

Ройтерс успя да потвърди местоположението на инцидента на видеоклиповете в социалните медии.

"Байду" не е отговорила на искането на агенцията за коментар.

Инцидентът предизвика широка дискусия в китайските социални медии относно безопасността на роботизираните автомобили.

"Байду" управлява един от най-големите автопаркове от автономни превозни средства в Китай и извършва търговски операции с роботизирани таксита в множество градове, включително Ухан, Пекин и Чунцин.

В последно време компанията се стреми да разшири услугата си за автономни таксита на световните пазари, сключвайки партньорства с американските платформи за споделено пътуване "Юбър" (Uber) и "Лифт" (Lyft).

През май китайската компания "Пони.аи" (Pony.ai) беше подложена на проверка, след като видеоклип, на който се вижда как един от автомобилите й гори на път в Пекин, беше разпространен в социалните медии. По-късно компанията обяви, че колата се е запалила, докато обслужващият персонал е работил по нея след системна неизправност и на борда не е имало пътници.

