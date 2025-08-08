Телевизионният журналист Константин Динчев се присъединява към утвърдения екип от водещи в bTV. Той ще започне да води късната емисия на bTV Новините от 11 август.

Константин Динчев е опитен водещ и журналист с дългогодишна кариера в медиите. Отразявал е редица значими теми - от природни бедствия до международни конфликти, като винаги се стреми да поднася информацията по ясен, точен и обективен начин. За него журналистиката е не просто професия, а мисия - да информира, да вдъхновява и да изгражда доверие сред зрителите. Вярва, че добрата подготовка, работата в екип и умението да се реагира спокойно и точно в реално време са ключови за качествената и отговорна журналистическа работа.

"Посрещаме с добре дошъл Константин като най-новото попълнение в силния ни екип от доказани водещи. bTV Новините са марка за качество и доверие, а лицата на Новините са тези, които дават глас на фактите и изграждат силна връзка със зрителите. Зад всяка емисия стои усилието на много професионалисти - както пред, така и зад кадър, и сме уверени, че Константин ще допринесе с опита и енергията си за нашата екипна работа", казва Асен Иванов, директор на отдел "Новини, актуални предавания и спорт" в bTV Media Group.

Друг от водещите на bTV Новините - Ивайло Везенков, продължава своя професионален път в медията, като поема ново предизвикателство. Той ще се фокусира върху създаване на съдържание за локални продукции и подкаст проекти, където ще допринася със своя опит и креативен подход към разказването на истории.

Повече информация за Константин Динчев 

Константин Динчев притежава богат опит в телевизионната журналистика. Кариерата му започва през 2009 г. в родния му град Варна, където преминава през различни позиции като репортер и водещ. През последните седем години е водещ на новинарски емисии в друга телевизия, където ежедневно запознава зрителите с важните събития от страната и света. 

Константин Динчев е завършил математическата гимназия "Д-р Петър Берон" във Варна, след което продължава образованието си със специалност "Журналистика" във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

