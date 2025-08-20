С полагане на първа копка започна ремонт на десеткилометрова отсечка, свързваща самоковските села Горни Окол и Долни Окол. Средствата са в размер на 14 млн. лева и са осигурени от държавния бюджет. Трасето започва от отбивката за софийско шосе (пътя Самоков - София), преминава през двете села и отново свършва на софийско шосе. Пътят е общински, каза кметът на община Самоков Ангел Джоргов, предаде БТА.

В двете села ще бъдат ремонтирани и тротоарите, а на главната улица ще бъде подменен и водопроводът. Ремонтът се очаква да приключи през идната пролет. Срокът за изпълнение е шест месеца.

Кметът посочи, че движението няма да бъде спирано в изключение на дните, когато се полага асфалтова настилка. Ще бъде създадена организация на движение. Джоргов увери, че няма да бъде създаден дискомфорт на хората от селата. Той припомни, че това е едно добро нещо и в района има вече голяма инвестиция - комплексът "OКОЛ Лейк Парк", която инвестиция ще разкрие много работни места.

Изпълнител на поръчката са фирмите "Хидростроител" и "Галчев Инженеринг".

Кметът каза, че по данни на общинската администрация в селата има много хора, които живеят в тях. Той посочи, че е радостна новината, че средствата са от държавния бюджет, защото с тези, с които са предназначени за инфраструктура от общинския бюджет, ще бъдат пренасочени за други обекти.

Пламен Ангелов от едната фирма изпълнител посочи, че дейностите, с които ще започнат, са надлъжното и напречното отводняване на пътя. Те ще работят в близък контакт и комуникация с кметовете на двете села.

"Нашата задача като изпълнител е да направим нещо устойчиво и да има смисъл за хората, които живеят на територията на тези две села", каза още Ангелов

Кметът добави, че на финалната права е приключването на обществената поръчка за ремонта на пътя между селата Ярлово и Ковачевци. След това ще започне ремонт на трасето. Финансирането отново ще бъде от държавния бюджет. Джоргов каза, че проектират пътя между селата Продановци и Райово и се надяват до края на годината да е готов проектът за цялостен ремонт на пътя курортен комплекс "Боровец" - село Бели Искър и през следващите години да се търси финансиране.

"Всички общински пътища искаме да ги подобрим. Най-малкото да покажем и на държавата, и на Агенция "Пътна инфраструктура", че ние сме по-добър стопанин и пътищата, които са техен ангажимент, виждайки разликата, да се променят", добави още той. Ангел Джоргов изрази надежда пътят Ихтиман - Самоков да бъде ремонтиран.

По думите му Самоков и Боровец трябва да бъдат приоритет не само на местно ниво, но и на държавно. Според него е много важно да се направи ремонт и на пътя Боровец - Костенец.

