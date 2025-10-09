Цените на билетите градския транспорт ще бъдат закръглени надолу при превалутирането в евро, прие Столичният общински съвет по предложение на Гергин Борисов и Борис Бонев от "Спаси София".

Столична община

Билетът ще струва 80 евроцента вместо 82, дневната карта - 2 евро, вместо 2,05, месечната карта - 25,50 евро вместо 25,56, а годишната карта за всички линии - 185 евро вместо 186,62.

Създава се и добавка за нощния транспорт към картите, които не важат в него. Такава е младежката карта, например, обясни Борисов.

Промените в тарифите влизат в сила от 1 януари, за да може гражданите да свикват с една смяна на цените, не с две.

Реформата предвижда още създаването на мобилно приложение за градския транспорт, през което да могат да се закупуват билети, да се подновяват месечни и годишни карти. Приложението ще позволи на пътниците да добавят своите билети и карти директно в дигиталните си портфейли - като Apple Wallet и Google Wallet. Така при проверка няма да е нужно да се показва хартиен билет или пластика - достатъчно ще е сканиране с телефона или часовника.

Графика: facebook.com/spasisofia

"Освен че спестява време и хартия, дигиталният портфейл премахва и риска да забравиш или изгубиш картата си. Всичко е на едно място - в телефона, който така или иначе винаги е под ръка. С тази промяна ще станат възможни и функции за подновяване на абонамента и известия при изтичане, без да се налага да се редим на опашки", каза Гергин Борисов.

ИЗБРАНО
Дуейн Джонсън впечатлява с трансформацията си, но здравето му тревожи всички Лайф
Дуейн Джонсън впечатлява с трансформацията си, но здравето му тревожи всички
8684
Половин милион лева и призив от кмета Терзиев пращат мачовете от Евроволей в София Корнер
Половин милион лева и призив от кмета Терзиев пращат мачовете от Евроволей в София
7091
Защо златото и биткойнът скочиха рекордно? Бизнес
Защо златото и биткойнът скочиха рекордно?
6955
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа IT
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
4718
Ласло Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 г. Impressio
Ласло Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 г.
532
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново URBN
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново
5033
Ryanair съкрати над 1 милион места в полетите до Испания Trip
Ryanair съкрати над 1 милион места в полетите до Испания
1568
Фалшив хайвер от тиквички и майонеза Вкусотии
Фалшив хайвер от тиквички и майонеза
309
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни?
896
В Антарктика се наблюдават климатични промени като тези в Гренландия, показва проучване Времето
В Антарктика се наблюдават климатични промени като тези в Гренландия, показва проучване
462