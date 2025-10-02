След първия сняг на Витоша Столична община е възложила опесъчаване и следи обстановката по пътищата в планината. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в своя фейсбук профил, като уточни, че към момента обстановката е спокойна и няма данни за усложнения или проблеми с движението.

Според него, предприетите действия са резултат от реформата в организацията и контрола на снегопочистването, въведени през миналата зима. Той подчерта, че достъпът до планината е важен, тъй като тя е място за отдих и спорт за много столичани.

Сняг заваля на Петрохан, Белмекен и Витоша, чака се и в София (видео/снимки)
Терзиев изброи основните елементи на промяната. Тя включва финансов контрол, при който некачествено извършена работа не се заплаща на фирмата-изпълнител. По думите му, са въведени и по-високи изисквания към техниката, която трябва да е съобразена с планинските зимни условия, както и по-чести обработки на пътищата.

Снимка: Столична община

Друга мярка е нощното почистване на пътищата до хижа "Алеко" и "Златните мостове", което се извършва при временно затваряне на участъците между 3:00 и 7:00 ч. Кметът посочи още, че е създаден процес за координация между Общинска полиция, ЦГМ, ски училищата и хижарите, а общината е поела ангажимент да отстранява превантивно опасни дървета по пътните участъци.

Снимка: Столична община

Васил Терзиев заяви, че целта е Витоша да бъде безопасна и достъпна за столичани целогодишно. В публикацията си той се обръща и към шофьорите с апел да бъдат оборудвани за зимни условия със зимни гуми и вериги, и да се съобразяват с препоръките на органите на терен.

 
