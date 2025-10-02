Прогнозите за опасно и нетипично за сезона време започнаха да се сбъдват. 

Във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи, министър Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР. Ще бъде обсъдена готовността на институциите за и координация на действията за осигуряване на безопасността на населението. Ще присъстват представители на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, енергетиката, Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България. 

Сняг вече заваля на "Петрохан", а преминаването през прохода без зимни гуми е усложнено и увеличава риска от инциденти.

На места там са се образували гъсти мъгли, съобщи БНТ.

На откритите участъци в прохода е възможно да се образуват заледявания на пътното платно и т.нар. "черен лед", който е трудно забележим и изключително опасен.

На Белмекен също падна първи са сезона сняг, показват кадри в социалните мрежи. 

Валежи от сняг се очакват и по високите квартали на София до края на денонощието.

На Витоша той вече е факт: 

През нощта валежите ще продължат повсеместно в цялата страна, като най-значителни количества ще има в западните и югоизточните райони. Там сумарно до сутринта на места ще има и над 50-60 литра на квадратен метър - това е повече от една месечна норма за равнините. В Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад, слаб, а в източните райони ще остава умерен и силен от североизток. В планините над 1000 метра валежите ще са от сняг.

Там ще се образува снежна покривка и за съжаление, заради неопадалите листа на дърветата, е възможно масово пречупване на натежалите от снега клони.

Мокър сняг вероятно ще вали и по най-високите западни котловини, като там също може да се образува временна тежка снежна покривка. Температурите сутринта ще са от около нула по високите полета със снежна покривка до 8-10 градуса в низините и 15-16 по брега на морето. 

