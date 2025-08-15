От Европейския център за транспортни политики настояват ИА "Автомобилна администрация" да обяви къде и как се е обучавал младежът, който влетя в автобус

Гневни реакции предизвикаха сцените от ужасяващата катастрофа тази нощ, при която 21-годишен, съвсем пресен шофьор, влетя с колата си през прозореца на автобус от градския транспорт на столичния бул. "Възкресение". В резултат загина човек и други шестима бяха ранени.

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев настоя за забрана на шофьори под 25 г. и с малък стаж зад волана да карат мощни автомобили, след като се оказа, че водачът, причинил инцидента, има книжка едва от 2 седмици, а вече с 6 фиша за нарушения.

"Пълна забрана на водачи под 25 години и с по-малко от 5 години шофьорски стаж да шофират автомобили с мощност над 130 конски сили. Защото на всички ни писна от татини синчета с БМВ-та, Ауди-та и Мерцедеси", написа във Фейсбук общинският съветник.

Бонев изразява недоволство от бясната скорост по булевардите на столицата през нощта. "Прочитам тази новина, след като към 1 през нощта бях събуден от дрифтаджии на мотори, най-вероятно на бул. "Цариградско шосе". И всичко това се случва всяка вечер из цяла София", недоволства Бонев.

Той отправя критики към МВР, че вече няма камери за скорост на Алея Яворов и Околовръстното. "А МВР ще си купува още 1200 нови автомобила с парите от Фонд пътна безопасност!", възмущава се общинарят от "Спаси София".

От Европейския център за транспортни политики пък настояха да ИА "Автомобилна администрация" да покаже видеото, на което е записан изпитът на въпросния млад шофьор.

"ЕЦТП призовава Министерството на транспорта в лицето на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" незабавно да информира обществото ясно и конкретно как е получил свидетелството си за правоуправление на моторно превозно средство водачът, причинил тежката катастрофа с жертва в София, врязвайки се в автобус на градския транспорт.

"И по-точно - къде и как се е обучавал и кога и как е положил изпити", заявиха в позиция от центъра на Диана Русинова.

По думите й тези отговори се дължат на обществото. "Още повече, че от години има твърдения за сериозни пропуски в процеса на обучение за СУМПС. И не се съмняваме, че е в общ интерес всички по веригата да носят отговорност - от обучаващия, през изпитващите и самия водач, до контрола", завършва призивът на центъра.

Според Русинова само се имитира дейност за безопасността на пътя, а миналата година "общината раздаде хиляди левове на знайни и незнайни НПО-та да "учат" децата на безопасност. Пари на калпак, без отчет и без ефект, докато реалната превенция и инвестициите в безопасна инфраструктура остават в сферата на мечтите", критикува активистката за пътна безопасност.

