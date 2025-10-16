Ремонт на релсов път променя движението на трамваите от 04:30 часа на 18.10.2025 г. (събота) до 24:00 часа на 19.10.2025 г. (неделя) в София.

Столична община

Трамвайна линия № 22 ще се движи от ж.к. "Красна поляна" до трамвайно обръщателно колело "Гео Милев".

Разкрива се временна линия № 22 ТМ с маршрут: от автостанция "Изток" (начална спирка на автобусни линии № 117 и № 118) по ул. "Летоструй", надясно по бул. "Ботевградско шосе" до гара "Подуяне", по бул. "Мадрид", по ул. "Проф. Милко Бичев", надясно по бул. "Ген. Данаил Николаев" и по бул. "Ботевградско шосе" по маршрута до автостанция "Изток".

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на трамвайната спирка ул. "Алеко Константинов" в посока център.

По-рано днес два трамвая с номера 1 и 6 се сблъскаха в София.

