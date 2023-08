220 Снимка: Bulphoto

Прешъс Уилсън пристига със своя екип за ретро парти в София на 17 ноември, съобщават организаторите. По думите им певицата е обещала специална изненада за партито в "Ялта".

Солистката на група Eruption ще изпълни на живо някои от най-големите си хитове, сред които One way ticket - песента, която е изстреля през 70-те години по върховете на световните класации.

"One way ticket" е парчето, което превърна кариерата ми в международна", коментира Прешъс Уилсън. Песента е записана през 1974 г. и се превръща в световен хит. Преди това Прешъс Уилсън записва "Парти", но сингълът няма комерсиален успех.

"Няма значение какво съм пяла в живота си, без значение какви песни съм записвала, "One way ticket" е най-блестящата песен в цялата ми певческа кариера. Води ме към началото, в което беше хоби и нямах намерение да бъда професионална певица. За мен беше нещо забавно, на което се наслаждавах. Обичах да пея, да се забавлявам. Дори в училище, където се предполагаше, че трябва да съм ученичка и да уча, аз забавлявах съучениците си в стаята. Тези дни ми костваха доста неприятности, защото постоянно разсейвах съучениците си. Аз просто обичах да правя хората щастливи", казва още Прешъс Уилсън.

В сетлистата й са още заглавната песен от филма на Майкъл Дъглас - "The Jewel of the Nile", написана от екипа, създал хита на Тина Търнър - "We don't need another hero", и още един голям хит - "I can"t stand the rain".

DJ Ради, правил едни от най-големите партита през 90-те години на миналия век, също се завръща в клуб "Ялта". Той е подготвил няколко сета с най-големите хитове на три десетилетия.