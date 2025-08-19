Планов ремонт спира временно топлоподаването в голяма част от София от 1 до 9 септември, съобщиха на сайта на "Топлофикация София". От 1:00 ч. на 1 септември до 23:59 ч. на 9 септември 2025 г. ще бъде временно преустановено топлоподаването в редица столични квартали.

Причината е предстоящият планов ремонт на ТЕЦ "София Изток" и прилежащата топлопреносна мрежа - част от ежегодната профилактика на основните и спомагателни съоръжения.

Жителите на 9-те квартала в София, останали без парно и топла вода, ще са на студено до неделя
Засегнати от прекъсването ще бъдат следните квартали: ж.к. "Христо Смирненски", кв. "Гео Милев", кв. "Изток", кв. "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ж.к. "Младост 1, 1А, 2, 3, 4", кв. "Мусагеница", кв. "Полигона", кв. "Студентски град", кв. "Витоша", кв. "Малинова долина", ж.к. "Дървеница", ж.к. "Дружба 1 и 2", кв. "Хладилника", част от кв. "Лозенец": в карето между ул. "Филип Кутев", бул. "Симеоновско шосе", ул. "Стоян Михайловски", ул. "Арх. Йордан Миланов", ул. "Борова гора", ул. "Митрополит Кирил Видински", ул. "Елин Пелин", ул. "Миджур", ул. "Крум Попов", бул. "Арсеналски", ул. "Богатица", ул. "Кожух планина", Южен парк, ул. "Козяк" и ул. "Емилиян Станев".

Топла вода няма да има още в Университетска болница "Лозенец" (Правителствена болница), Посолство на САЩ, част от кв. "Яворов": в карето между бул. "Михай Еминеску", бул. "Цариградско шосе", ул. "Александър Жендов" и бул. "Шипченски проход", "Промишлен район - Гара Искър", Комплекс "Враня" - БАН и НИМХ, ОП "Зоологическа градина - София", уточнява БТА.

По време на ремонта ще бъдат подменени амортизирани арматури и компрометирани топлопроводи, както и ще се извърши пълна проверка на съоръженията в ТЕЦ-а, с цел осигуряване на надеждно отопление през зимния сезон 2025/2026 г., посочват от дружеството.

Плановият ремонт на ТЕЦ "София", който обхващаше други квартали в столицата, мина в края на юли, но беше само за четири дни.

