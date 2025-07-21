От днес до 28 юли спира топлоподаването на абонатите на ОЦ "Земляне", а от 4 до 8 август - на ТЕЦ София

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"Топлофикация София" ЕАД продължава поетапно годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата.

От 21 до 28 юли абонатите на ОЦ "Земляне" ще бъдат без топла вода. Това засяга живущите в част от ж.к. Разсадника в карето между бул. "Вардар", ул . "Христо Георгиев", ул. "Хъшове", ул. ,,Методи Пачев ", бул. "Александър Стамболийски" , бул. "Константин Величков" и бул. ",Възкресение", ж.к. Красна Поляна 1, 2, 3, ж.к. Западен парк, ж.к. Гевгелийски, ж.к. Славия, ж.к. Бъкстон, ж.к. Борово, ж.к. Красно село, ж.к. Гоце Делчев, ж.к. Бели брези, ж.к. Стрелбище, ж.к. Мотописта, ж.к. Лагера, част от ж.к. Хиподрума в карето между бул. ,,Цар Борис III ", бул . "Академик Иван Гешов", ул. "Феликс Каниц", ул. "Сотир Андонов ", ул. ,,Найден Геров" и ул. ,"Софийски герой" и карето между бул. "Цар Борис III ", ул . "Видлич", ул. "Кюстендил", ул. "Лерин"", ж.к. "Овча купел 1 " и ж.к. "Овча купел 2 ".

От 4 до 8 август е плановият ремонт в ТEЦ "София". През този период без топла вода ще бъдат следните райони:

- ж.к. "Надежда" - I-ва част, ж.к. "Надежда" - II-ра част, ж.к. "Надежда" IV-та - от бл. 401 до бл. 420, ж.к. "Толстой", ж.к. "Свобода" - бл. 41 и бл. 42, бул. "Рожен" №20, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Д и OMV бензиностанция, ж.к. "Илиянци", ж.к. "Военна рампа".

Топлоподаването ще бъде преустановено също и в:

- ж.к. "Света Троица", ж.к. "Фондови Жилища", част от ж.к. "Илинден" от бл. 1 до бл. 4, ж.к. "Зона Б-5", ж.к. "Зона Б-5-3"; ж.к. "Зона Б-18", ж.к. "Зона Б-19", ж.к. "Банишора".

- Част от ж.к. "Лозенец" в карето между бул. "Евлоги Георгиев", ул. "Крум Попов", ул. "Цанко Церковски", ул. "Капитан Андреев", бул. "Черни връх", ул. "Лале" , ул. "Теодосий Търновски" , ул. "Кръстьо Сарафов", ул. "Милин камък", ул. "Миджур", бул. "Христо Смирненски", ул. "Архитект Йордан Миланов", ул. "Борова гора", ул. "Кирил Видински" и бул. "Драган Цанков".

- Част от Центъра в района между бул. "История славянобългарска", ул. "Заводска", ул. "Индустриална", ул. "Владайска река", бул. "Данаил Николаев", ул. "Проф. Милко Бичев", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Фритьоф Нансен", бул. "Патриарх Евтимий", ул. "Прага", ул. "Пенчо Славейков", бул. "Ген. Тотлебен", ул. "Йоаким Кърчовски", ул. "Камен Андреев", ул. "Охридско езеро" ул. "Гюешево" , бул. "Инж. Иван Иванов", ул. "Д-р Калинков", бул. "Константин Величков", бул. "Ал. Стамболийски", ул. "Татарли", ул. "Индже Войвода", бул. "Тодор Александров", ул. "Зографски Манастир", ул. "Цар Симеон", ул. "Хайдут Сидер", ул. "Крум Хр. Стоянов", ул. "Йосиф Щросмайер", ул. "Скопие", ул. "Рожен", бул. "Илиянци", Надлез "Надежда".

По време на плановия ремонт ще се извършат профилактики и ремонти на основни съоръжения по топлопреносната мрежа и по топлоизточника и ще се подмени амортизирана арматура с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон 2025/2026 г., допълват от дружеството.

От 1 до 8 септември е предвидена профилактиката за ТЕЦ "София Изток". Тя ще засегне абонатите на ж.к. Младост 1, 1А, 2, 3, 4, ж.к. Дружба 1, 2, ж.к. Изток, ж.к. Изгрев, ж.к. Дианабад, част от ж.к. Лозенец, част от кв. Южен Парк, ж.к. Дървеница, ж.к. Студентски град, кв. "Хладилника", кв. Малинова долина, ж.к. Слатина, кв. Подуяне, кв. Редута, кв. Цар Иван Асен II, ж.к. Гео Милев, ж.к. Яворов, кв. Полигона, кв. "Оборище".

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.