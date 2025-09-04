Георги Тодоров до СО: Люлинчани не са втора категория граждани, инфраструктурата ни е неглижирана с десетилетия

Снимка: Фейсбук профил на кмет на Георги Тодоров

Кметът на "Люлин" Георги Тодоров настоява средствата, предвидени за отменения ремонт на кръстовището при ул. "Орион", да бъдат пренасочени към най-разбитите пътни отсечки в района, съобщиха от администрацията на най-големия столичен квартал.

В официално писмо до заместник-кмета по строителството Никола Лютов той представя приоритетен списък с улици и булеварди. По оценка на районната администрация те са в критично състояние и изискват незабавна рехабилитация. Списъкът включва:

бул. "Джавахарлал Неру" - от бул. "Панчо Владигеров" до завоя при бл. 752 и сградата на Банка ДСК;

бул. "Джавахарлал Неру" - от бул. "Царица Йоанна" до завоя при бл. 752;

бул. "Сливница" - от ул. "Околовръстен път" до ул. "Ген. Константин Константинов";

бул. "Сливница" - от ул. "Ген. Константин "Константинов" до бул. "Панчо Владигеров";

бул. "Сливница" - от бул. "Панчо Владигеров" до ул. "Ген. Асен Николов";

бул. "Сливница" - от ул. "Ген. Асен Николов" до бул. "Луи Пастьор";

бул. "Сливница" - от ул. "Луи Пастьор" до бул. "Петър Дертлиев"

Тези ремонти ще струват приблизително колкото отменения проект за "Орион", сочат изчисленията на районната администрация. "Гражданите очакват средствата да се вложат в инфраструктурата на "Люлин", която всекидневно обслужва стотици хиляди жители и е в крайно лошо състояние", подчертава кметът.

Списъкът с приоритетните пътни ремонти е съставен въз основа на регулярни обходи на района и анализ на десетки сигнали от граждани. "Това е доказателство, че нашите предложения не са произволни, а отговарят на реалните нужди на хората в квартала", коментира още Георги Тодоров.

В позицията си той припомня, че "Люлин" е най-големият район в София, но години наред е бил пренебрегван при разпределянето на средства за инфраструктура. "Люлинчани не са втора категория софиянци. Те заслужават като жители на най-многолюдния столичен район адекватни инвестиции, които да подобрят средата им на живот", категоричен е кметът.

Тодоров призовава заместник-кмета Никола Лютов за отговорно и зряло управленско поведение, в духа на предизборните обещания, че публичните средства ще се разпределят честно и справедливо. "Готов съм да съдействам лично и пълноценно за реализацията на всеки проект, който бъде възложен в "Люлин". Но очаквам Столична община да покаже, че работи за всички софиянци, а не за сметка на най-големия столичен район", завършва писмото си Георги Тодоров.

