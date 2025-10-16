Дунав мост ще бъде затворен за движение на 4 ноември заради основния ремонт, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9:00 до 21:00 часа, а на тежкотоварните автомобили за 24 часа - от 9:00 часа на 4 ноември до 9:00 часа на 5 ноември тази година.

От АПИ обясняват, че етапът на извършваните в момента строителни дейности в 320-метровия участък в посока Румъния изисква от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства през първите 12 часа. Така ще се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на това технологично изискване в строителния процес налага пълно спиране на трафика.

От АПИ информират още, че от началото на основния ремонт на съоръжението на 10 юли миналата година, който се извършва на етапи, трафикът беше спрян за 24 часа еднократно само през март тази година за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от моста. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на превозните средства като дейностите се организират и изпълняват така че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности на Дунав мост са необходими и неотложни. При спирането на трафика шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково, допълва БТА.

