Обявеното преди два дни бедствено положение се запазва за 72 часа, съобщи кметът Пенчо Милков

162 Снимка: БТА

Евакуацията за част от русенското село Николово, въведена преди два дни заради проблем със стената на намиращия се до населеното място язовир, се отменя и се заменя с мярка "повишена готовност за евакуация за 72 часа". Хората могат да се върнат по домовете си, каза кметът на община Русе Пенчо Милков, цитиран от БТА.

Той заяви, че жителите на Николово ще трябва да спазват указания в случай на опасност от наводнение, които ще получат през различните комуникационни канали. Милков съобщи още, че за жителите на град Мартен въведената мярка "повишена готовност за евакуация" се запазва за 72 часа. За живеещите в село Сандрово въведената "повишена готовност за евакуация" се отменя.

Кметът на Русе заяви, че обявеното преди два дни бедствено положение се запазва за 72 часа, тъй като все още няма спиране на прииждащите води в язовира.

"Водата от язовира ще продължи да се изпуска. Следи се постоянно състоянието на стената. Геодезисти ще извършат замервания, ще се вземат и дълбочинни проби от специалисти от БАН. За момента е успокоително нивото в пиезометрите, което показва прогресивно изсъхване в стената на язовира. Няма увеличаване на влагата", каза Милков.

Той обясни, че ще се вземат мерки за ограничаване на пропускането на влага през пукнатини на стената. Една от тях е, че днес с непромокаеми платнища ще бъде покрит скатът в участъка на свлачището, за да не се овлажнява повече. Милков заяви, че се предприемат дейности и за аварийно проектиране на бъдещ по-голям ремонт на язовирната стена, като ще се търси подкрепата на държавните институции.

Директорът на противопожарната служба в Русе комисар Светослав Войчев каза, че за последните 36 часа източеното количество вода от язовира чрез изпускателя на съоръжението и чрез хидропомпения агрегат е между 180 000 и 190 000 куб. метра. По думите му това е около 20% от водния обем на язовира. Той обясни, че източването на вода с хидропомпения агрегат към момента е спряно. Той е в готовност да бъде включен при необходимост.

Хидроинженерът и оператор на язовирите общинска собственост на Русе Симислав Михайлов заяви, че в момента няма ново свличане на земна маса от язовирната стена. "Няма опасност да стане по-голяма беля. Чакаме да бъдат извършени геодезическите изследвания, чиито резултати ще бъдат готови през идната седмица", каза Михайлов.

Поройните дъждове активираха и свлачища.

Ремонтират пътя Русе-Бяла заради свлачище

В началото на идната седмица ще се предприемат ремонтни дейности в участъка от главния път Бяла - Русе - в района на "Обретенски липи", между селата Волово и Обретеник, където вчера се свлече земна маса и подкопа платното за движение в посока Русе, съобщи директорът на Областното пътно управление в Русе инж. Стамен Савов.

По думите му рискът за пропадане на пътното платно е голям. По тази причина от вчера е въведена и временна организация, като участъкът е затворен за движение за пътуващите в посока Русе. За тях е въведен обходен маршрут през град Борово. За движещите се към Бяла няма ограничение.

Савов каза, че на 13 октомври (понеделник) ще бъде доставен скален материал и ще започне възстановяване на насипа. Към момента не може да се предвиди колко време ще продължи ремонтът, но докато той трае, участъкът ще бъде затворен за движение и в двете посоки. Ще бъдат въведени обходни маршрути за превозните средства.

