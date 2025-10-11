Второ денонощие хората от русенското село Николово остават евакуирани заради опасна язовирна стена, предава bTV.

Комисия от инженери и геодезисти заедно с представители на Община Русе извършват замервания, които да установят има ли опасност от срутване. Има голяма вероятност срокът на евакуацията да се удължи.

С тревога ситуацията следят и в съседния град Мартен, където се отвежда водата от язовира.

"Нормално е да има паника сред жителите, когато получат на телефоните си съобщения за възможна евакуация. Да се надяваме всичко да бъде както трябва в изпускането на езерото и в Николово стената да издържи", коментира кметът на Мартен Димо Тонев.

Язовирът се източва денонощно от екипи на пожарната, за да намалее нивото на водата.

"Да увеличим този капацитет с цел по-бързото изпускане на язовира и минимизиране на риска за населението. Друг хидропомпен агрегат помага на помпената станция да се изхвърля водата в река Дунав", комисар Светослав Войчев, директор на пожарната в Русе.

Все още не е ясно кога хората ще могат да се приберат обратно вкъщи. Възможно е евакуацията да бъде удължена, каза за bTV кметът на Русе Пенчо Милков.

"Трябва да се извършат измервания няколкодневни. Започнаха геодезически измервания, които да установят реално , а не дали ни се струва, има ли отместване продължаващо на стената или всичко като процес е приключило. Следващите измервания са от специалисти, които ще проверят влажността в стената. а всички искам да кажа, трябва да се съберат достатъчно технически данни и те да ми кажат на мен, че е достатъчно безопасно към хората. Към всички моля за разбиране. Никой не е спрял да работи, а продължават последствията от дъжда", казва кметът на Русе Пенчо Милков.

Решението на кризисния щаб дали да продължи евакуацията ще стане ясно днес след 12 часа.

