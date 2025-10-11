Два дни хората от село Николово са извън домовете, евакуацията може да се удължи

1067 Снимка: БТА

Второ денонощие хората от русенското село Николово остават евакуирани заради опасна язовирна стена, предава bTV.

Комисия от инженери и геодезисти заедно с представители на Община Русе извършват замервания, които да установят има ли опасност от срутване. Има голяма вероятност срокът на евакуацията да се удължи.

С тревога ситуацията следят и в съседния град Мартен, където се отвежда водата от язовира.

"Нормално е да има паника сред жителите, когато получат на телефоните си съобщения за възможна евакуация. Да се надяваме всичко да бъде както трябва в изпускането на езерото и в Николово стената да издържи", коментира кметът на Мартен Димо Тонев.

Язовирът се източва денонощно от екипи на пожарната, за да намалее нивото на водата.

"Да увеличим този капацитет с цел по-бързото изпускане на язовира и минимизиране на риска за населението. Друг хидропомпен агрегат помага на помпената станция да се изхвърля водата в река Дунав", комисар Светослав Войчев, директор на пожарната в Русе.

Все още не е ясно кога хората ще могат да се приберат обратно вкъщи. Възможно е евакуацията да бъде удължена, каза за bTV кметът на Русе Пенчо Милков.

"Трябва да се извършат измервания няколкодневни. Започнаха геодезически измервания, които да установят реално , а не дали ни се струва, има ли отместване продължаващо на стената или всичко като процес е приключило. Следващите измервания са от специалисти, които ще проверят влажността в стената. а всички искам да кажа, трябва да се съберат достатъчно технически данни и те да ми кажат на мен, че е достатъчно безопасно към хората. Към всички моля за разбиране. Никой не е спрял да работи, а продължават последствията от дъжда", казва кметът на Русе Пенчо Милков.

Решението на кризисния щаб дали да продължи евакуацията ще стане ясно днес след 12 часа.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.