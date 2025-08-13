Общо 5287 нарушения са регистрирани през изминалия месец по пътищата в Русенско. Това съобщи началникът на сектор "Пътна полиция" в Русе главен инспектор Николай Ненков, цитиран от БТА. Това са около 170 нарушения средно на денонощие.

За нарушенията пътните полицаи са издали 840 акта и 2216 фиша. Засечени са 63 шофьори, които са употребили алкохол. От тях 20 са били с над 1,2 промила и по тези случаи са заведени досъдебни производства. Спрени от движение са 63 превозни средства поради техническа неизправност.

Статистиката показва, че в областта за изминалия месец са регистрирани 151 тежки катастрофи с 48 ранени и един загинал.

Ненков информира, че при организираната специализирана акция по контрол на скоростта по линия на ROADPOL (Европейска мрежа на службите на пътна полиция) са засечени 887 нарушения. По-голямата част от тях - 876, са за превишена скорост.

Общо 410 от нарушенията са били в населени места. Установени са шестима шофьори, които са превишили скоростта с над 50 км/ч извън населените места и 100, които са управлявали превозни средства с над 50 км/ч в населени места.

