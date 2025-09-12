Парламентът

ПП-ДБ внася вота на недоверие към кабинета "Желязков", след като събра необходимите подписи с помощта на МЕЧ и АПС. Готови са да го внесат в деловодството на парламента в ранния следобед.

Темата на вота е "Правосъдие и вътрешен ред".

"Имаме ги подписите, тоест имаме волята на народните представители. Просто трябва технически до около 11.00 часа, най-късно до 14.00, да ги съберем, а подписите са от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Оттам нататък вече кой кого ще подкрепи ще видим в зала", заяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

Асен Василев: Подписите за внасяне на вот на недоверие към правителството ще бъдат събрани
Виж още Асен Василев: Подписите за внасяне на вот на недоверие към правителството ще бъдат събрани

Другите две опозиционни парламентарни групи - "Възраждане" и "Величие", които не участваха в подготовката на мотивите, заявиха че ще подкрепят вота.

"Възраждане" са на 5 подписа от събирането на необходимите за шестия вот на недоверие, който ще бъде по темата за водната криза в страната. Надяват се да ги осигурят от АПС, след като вчера МЕЧ и ПП-ДБ отказаха да ги подкрепят.

"Очакваме днес от "Алианс за права и свободи" да отговорят дали ще се подпишат на нашия вот на недоверие, каза пред журналисти в кулоарите на парламента Ангел Славчев от "Възраждане". Най-големият проблем е безводието и още на 20 юли бяхме готови с вот на недоверие по тази тема", коментира в кулоарите Ангел Славчев, цитиран от БТА.

Той добави, че от "Величие" също са се подписали.

Въпреки отказа да подкрепят техния вот, от партията на Костадинов ще подкрепят този на ПП-ДБ. Славчев уточни, че "Възраждане" биха подкрепили всеки вот на недоверие. 

Предишните 4 опита за свалянето на правителството бяха неуспешни.

