Ролята на местните власти при въвеждането на еврото е важна и основна, защото са най-близко до хората и най-ясно и категорично може да разсеят страховете им от това какво ще предстои през месец януари, страховете от това дали ще има злоупотреби, притесненията от инфлация, ръст на цените. Това ще бъдат теми, които ще вълнуват обществото поне първите шест месеца на 2026 година, каза премиерът Росен Желязков в обръщението си към участниците в Годишната среща на местните власти в Албена.

Кабинетът "Желязков"

Правителството дойде с ясна политическа заявка - да спре непрекъснатия изборен цикъл, липсата на приемственост на политики и на очаквания и даде възможност за глътка въздух на всички участници в политическия живот, икономическите цикли и най-вече на общините, каза още премиерът. Той посочи, че правителството се е справило политически с част от заявките, които са дадени в началото на мандата - като финансова и макроикономическа стабилност, покриване на конвергентните критерии България от 1 януари да бъде част от еврозоната, възстановяване на възможностите, плащанията по ПВУ, по-добро управление на оперативните програми.

ИЗБРАНО
Една от най-обичаните филмови звезди Даян Кийтън почина на 79-годишна възраст Лайф
Една от най-обичаните филмови звезди Даян Кийтън почина на 79-годишна възраст
13279
Резил по български тертип - Турция също ни размаза на футбол Корнер
Резил по български тертип - Турция също ни размаза на футбол
37091
Управителят на БНБ: България поема лош дълг за финансиране на потребление Бизнес
Управителят на БНБ: България поема лош дълг за финансиране на потребление
12550
Някои техномилиардери май се готвят за края на света. Да се притесняваме ли? IT
Някои техномилиардери май се готвят за края на света. Да се притесняваме ли?
6455
Вижте кой спечели двойни билети за концерта на Четиримата италиански тенори Impressio
Вижте кой спечели двойни билети за концерта на Четиримата италиански тенори
2078
Томас Хедъруик: Радикално по-човешкият град URBN
Томас Хедъруик: Радикално по-човешкият град
1799
Средиземноморското бижу, където хората са по-малко от котките Trip
Средиземноморското бижу, където хората са по-малко от котките
6514
Коктейлите не могат без него: Неразказаната история на Трипъл сек Вкусотии
Коктейлите не могат без него: Неразказаната история на Трипъл сек
421