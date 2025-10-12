Евродепутатът от Европейската народна партия и представител на "Демократична България" Радан Кънев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" темите за "дълбоката държава", Антикорупционната комисия и ролята на европейските институции за върховенството на правото у нас. Въпросът не е дали тази риторика достига до Брюксел, а дали проблемът съществува у нас. Все повече хора разбират, че има такъв проблем, заяви Кънев.

По думите му, т. нар. "дълбока държава" означава, че "хората, които избираме, не държат реалната власт в ръцете си":

"Фасадна демокрация е изразът, който използвахме, когато учредявахме ДСБ преди 21 години. Реалните лостове на властта са други - те не се променят при избори", посочи евродепутатът.

Кънев отхвърли тезата, че коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" е фасадна:

"Това е доброволен съюз между две политически формации с различни лидери и подходи. Всички виждат колко трудно взаимодействаме понякога, но с сигурност няма задкулисие."

На въпрос дали сигналите към европейските институции представляват клевета срещу България, Кънев подчерта, че това е част от същността на членството ни в ЕС:

"Всеки български гражданин има право да бъде защитен на две нива - от своите национални институции и от европейските. Това е силата на европейската демокрация."

Той допълни, че българите не вярват на съда, прокуратурата и правителството, което прави европейската защита още по-важна.

Плугчиева: ПП-ДБ са заложили бомби в ПВУ с Антикорупционната комисия
Виж още Плугчиева: ПП-ДБ са заложили бомби в ПВУ с Антикорупционната комисия

Кънев коментира и замразените средства по Плана за възстановяване и устойчивост:

"Тези пари не са спрени, защото някой се е оплакал. Те са спрени, защото България не отговаря на изискванията за върховенство на правото."

Според него, отговорността е на управляващото мнозинство и парламента, които са отменили гаранциите за независимост на КПК: "Европейската комисия иска гаранции, че този орган е независим, а парламентът направи обратното."

Кънев припомни, че именно "Демократична България" се е противопоставяла на идеята КПК да има разследващи функции: "Не трябва да създаваме втора прокуратура. Такива органи се превръщат в оръжие на задкулисието."

Относно избора на нов главен прокурор, Радан Кънев беше категоричен: "Ние не желаем да определяме кой да е главен прокурор. Искаме той да бъде избран по начин, който гарантира върховенството на правото."

Той припомни, че забавянето се дължи на изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет и липсата на нов избор.

Кънев коментира и промените в законите за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО), с които се отнемат правомощията на президента да назначава техните ръководители, като изборът им вече ще се прави от парламента.

"Не може да се променят закони заради личности. Трябват промени, които държат баланса между властите. Балансът между МС и президента, независимо кои са те, е единственото, което може да ни доведе до някъде", каза евродепутатът от Европейската народна партия и представител на "Демократична България" Радан Кънев.

