Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от великотърновския избирателен район.
- БНО
- 1. Стефан Петров Какъмъков
- 2. Меджит Бейсимов Курдов
- 3. Димитър Петков Йорданов
- 4. Мариана Веселинова Петкова
- 5. Петко Йорданов Петков
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Димитър Маринов Димитров
- 2. Тодор Веселинов Томев
- 3. Мартин Петров Николов
- 4. Найден Тодоров Тодоров
- 5. Станислав Любомиров Чотуков
- 6. Георги Борисов Драганов
- 7. Георги Сотиров Георгиев
- 8. Жана Владимирова Славова
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Станислав Добринов Стоянов
- 2. Ангел Василев Янчев
- 3. Венцислава Маринова Йорданова
- 4. Александра Тодорова Тодорова
- 5. Иван Петров Вигенин
- 6. Христо Добринов Гугучков
- 7. Георги Стефанов Харизанов
- 8. Светослав Симеонов Тодоров
- 9. Огнян Петров Георгиев
- 10. Емил Тошков Дачков
- 11. Пенчо Йорданов Пенчев
- 12. Даниел Мариянов Джамбазов
- 13. Теодор Стоянов Ников
- 14. Веселин Петров Койчев
- 15. Аделина Георгиева Василева
- 16. Димитър Андреев Бояджиев
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Бахредин Салиев Салиев
- 2. Красимир Радев Александров
- 3. Емил Сашев Стефанов
- 4. Мариела Руменова Николова
- 5. Величка Димитрова Николаева
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. СВИЛЕН ВЕЛИЧКОВ ХРИСТОВ
- 2. ИВАН СТОЯНОВ КУЦАРОВ
- 3. МАРТИН ГАНЧЕВ МИНКОВ
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. АНДРЕЙ ИВАНОВ ЧОРБАНОВ
- 2. МОМЧИЛ КУНЧЕВ ИВАНОВ
- 3. ХРИСТО МИХАЙЛОВ ДОЧЕВ
- 4. СИЛВИЯ МАРИНОВА ТРИФОНОВА
- 5. ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ БОБЕВ
- 6. ЕМИЛИЯ БОЖИНОВА ЦВЕТАНОВА
- 7. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВИТАНОВ
- 8. АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ КРУМОВ
- 9. БОРИС КИРИЛОВ КИТАНОВ
- 10. ДИМИТЪР МАРИНОВ БАЙЧЕВ
- 11. СТЕФАН СТЕФАНОВ КАРАБОЕВ
- 12. СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
- 13. ЛЮДМИЛА ДИАНОВА ЗЛАТАНОВА
- 14. ПАВЛИН ВАЛЕНТИНОВ ПАВЛОВ
- 15. АТАНАС СТОЯНОВ ИВАНОВ
- 16. ДИМИТЪР РАДЕВ ХАДЖИРАДЕВ
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Йордан Кирилов Цонев
- 2. Мастън Османов Мастънов
- 3. Сунай Хасанов Мунков
- 4. Фатме Билялова Етемова
- 5. Мъстън Феимов Еминов
- 6. Синан Шукриев Пехливанов
- 7. Гергана Ивова Добрева
- 8. Самир Филипов Димитров
- 9. Ивелин Якимов Розинов
- 10. Емял Айдънова Исмаилова
- 11. Митко Станчев Станев
- 12. Йорданка Ангелова Нешкова
- 13. Ясмин Сурай Ахмед
- 14. Ивайло Данаилов Карамфилов
- 15. Ариф Мехмедов Мехмедов
- 16. Гюнай Мюмюнов Далоолу
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Димитър Николаев Дончев
- 2. Анатоли Любенов Лалов
- 3. Иван Йорданов Димитров
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Веселин Иванов Янакиев
- 2. Владимир Николаев Генов
- 3. Денислав Андриянов Дойнов
- 4. Владимир Георгиев Пенев
- 5. Любен Иванов Йосифов
- ЦЕНТЪР
- 1. ПЕЙЧО ДИМИТРОВ КАСЪРОВ
- 2. МИЛЕН ДОБРЕВ МИНЧЕВ
- 3. ХРИСТОФОР ИВАНОВ ИВАНОВ
- 4. НАТАША НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
- 5. КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ХАДЖИДОСЕВ
- 6. ИЛИЯН ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ
- 7. АНА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА
- 8. КОЛЬО ИВАЛИНОВ СТРАТИЕВ
- 9. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
- 10. МИШО ЦВЕТАНОВ МИШЕВ
- 11. РАДОСЛАВ ТОДОРОВ РАДИНСКИ
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Йордан Антонов Яков
- 2. Иван Костадинов Бочков
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Петър Дивинишев Пацев
- 2. Иван Гинов Статиров
- 3. Виолета Иванова Кудева
- 4. Ивайло Стефанов Стефанов
- 5. Димитрина Крумова Иванова
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Мария Венциславова Карагьозова
- 2. Мадлен Петрова Маринова
- 3. Цонка Калоянова Цонева-Димитрова
- 4. Стоян Филипов Стоянов
- 5. Валентин Маринов Мирчев
- 6. Камен Василев Христов
- 7. Радослав Лазаров Костадинов
- 8. Никола Йорданов Николов
- 9. Борис Кирилов Рачев
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Калоян Иванов Цанков
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
- 2. МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ
- 3. ЕВГЕНИ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ
- 4. ХРИСТО ВЕНЕЛИНОВ БЕРЕМСКИ
- 5. ЮЛИЯ ИЛИЕВА ТОНКОВА
- 6. ПЛАМЕН СТЕФАНОВ БОРИСОВ
- 7. ЕВГЕНИ ПЕТКОВ КОЕВ
- 8. ЙОРДАН СТОЯНОВ МИНЧЕВ
- 9. ГАЛИНА РАДКОВА ИВАНОВА
- 10. НИКОЛАЙ СЛАВЕВ НИКОЛОВ
- 11. НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ ЦОНЕВ
- 12. ПЕТЪР СТОЯНОВ ЗАНГОВ
- 13. АТАНАС КОСТАДИНОВ КОСТОВ
- 14. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ
- 15. НИКОЛАЙ СИДЕРОВ ТОНЧЕВ
- 16. АТАНАС ТОДОРОВ КУТРЕВ
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ИПОЛИТОВ
- 2. ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ХРИСТОВ
- 3. МАГДАЛЕНА ДЕСИСЛАВОВА ЦВЕТКОВА
- 4. ИНА ПЕНЧЕВА ВЕЛЧЕВА
- 5. СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦВЕТКОВА
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Йордан Богданов Богданов
- 2. Христо Николов Христов
- 3. Николай Тодоров Божков
- 4. Маргарита Пенкова Димитрова
- ПП МЕЧ
- 1. Теодора Кирилова Личева
- 2. Ивайло Кръстев Денков
- 3. Станимир Ангелов Личев
- 4. Красимира Христова Петкова
- 5. Елица Григорова Григорова
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Арлин Григоров Антонов
- 2. Хриска Георгиева Маркова
- 3. Калин Валентинов Върбанов
- 4. Цветомир Христов Хаджииванов
- 5. Трифон Йорданов Трифонов
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Обрешко Нешев Нечев
- 2. Венцислав Дианов Стоянов
- 3. Ирина Стоянова Николова
- 4. Нивелин Ясенов Николов
- 5. Александра Димитрова Дрънкарева
- 6. Иван Петков Милков
- ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Павлин Стефанов Петров
- 2. Коста Петров Костов
- 3. Андраник Георгиев Христов
- 4. Мирослав Митков Челестинов
- 5. Силвия Василева Маринова
- 6. Деян Борисов Борисов
- 7. Калоян Стоянов Костадинов
- 8. Борислав Тодоров Раянов
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Светлозар Даринов Киров
- 2. Йордан Кирилов Крумов
- Зелено движение
- 1. Пенчо Георгиев Пандъков
- 2. Илза Начкова Христова
- 3. Венцислав Славейков Златев
- 4. Борислав Христов Борисов
- 5. Силвия Йорданова Маркова
- 6. Никола Янков Николов
- 7. Маргарита Иванова Симеонова
- 8. Антон Стойнов Дончев
- 9. Владислав Стефчов Ванков
- 10. Надя Илкова Лорето
- 11. Михаела Гошева Игнатова
- 12. Марияна Иванова Нордгрен
- 13. Милен Петков Джановски
- 14. Дамян Иванов Бумбалов
- 15. Таня Илкова Илиева
- 16. Сашко Иванов Филев
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Чавдар Маркос Христанов
- 2. Николай Живков Жеков
- 3. Нейко Петров Петров
- 4. ХАШИМ МУСТАФОВ РЕДЖЕБОВ
- 5. Христо Събинов Нанчев
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Мирослав Илиев Евтимов
- 2. Иван Пламенов Петков
- 3. Инна Маринова Маринова
- 4. Светлана Йорданова Георгиева
- 5. Милена Иванова Раева
- 6. Даниел Колев Диманов
- 7. Магдалена Стоянова Нейкова
- 8. Стефан Русев Купичков
- 9. Атанас Богданов Арабаджиев
- 10. Иван Атанасов Панайотов
- 11. Камелия Георгиева Джанабетска
- 12. Иванка Велчева Събева
- 13. Йордан Стоянов Георгакиев
- 14. Мартина Илиянова Несторова
- 15. Георги Иванов Колев
- 16. Екатерина Стоянова Йорданова
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. Татяна Дончева Тотева
- 2. СЕВДАЛИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА-ЕНЕВА
- 3. Атанас Димитров Шмидт
- 4. Никола Емилянов Николов
- 5. Виолета Иванова Блажева
- 6. Станимира Дианова Златева
- 7. Марин Русев Богомилов
- 8. Христина Светлозарова Александрова
- 9. Георги Ангелов Стамболиев
- 10. Йордан Ангелов Кабаиванов
- 11. Диляна Николаева Колева
- 12. Николай Стефанов Петров
- 13. Петър Стойков Петров
- 14. Илиян Илиев Колев
- 15. Емилян Николов Миланов
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Атанас Зафиров Зафиров
- 2. Валентина Иванова Димова
- 3. Христо Галинов Кавалски
- 4. Цвета Тодорова Галунова
- 5. Михаил Тодоров Михалев
- 6. Емилия Георгиева Иванова
- 7. Мартин Петров Янев
- 8. София Борисова Вергилова-Георгиева
- 9. Мария Петкова Мачковска-Русинова
- 10. Петко Иванов Прокопов
- 11. Иван Даниелов Иванов
- 12. Антим Якимов Бижев
- 13. Радина Георгиева Попова
- 14. Никол Георгиева Григорова
- 15. Венцеслав Иванов Георгиев
- 16. Захарин Страхилов Марков
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. СИМЕОН ЦВЕТАНОВ МИЛАНОВ
- 2. ЙОВКО ДОБРЕВ ЙОВКОВ
- 3. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ДАВИДКОВА
- 4. ТОДОР ВЛАДИМИРОВ НЕСТОРОВ
- 5. СВЕТЛОЗАРА ХРИСТОВА ФЪРТУНОВА-МИНЧЕВА
- 6. ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА ПЕТКОВА
- 7. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДЯКОВ
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Людмила Николаева Илиева
- 2. Йордан Ивов Терзийски
- 3. Милен Илиев Матеев
- 4. Лили Пламенова Матева-Цанкова
- 5. Дончо Иванов Бораджиев
- 6. Соня Георгиева Будева
- 7. Емил Бориславов Николов
- 8. Радослав Чавдаров Иванов
- 9. Владислав Димитров Иванов
- 10. Стефан Николаев Войчев
- 11. Кина Николова Йорданова
- 12. Мирослав Евелинов Хаджиев
- 13. Мирослав Тонев Асенов
- 14. Георги Йорданов Киров
- 15. Дияна Жекова Ганева
- 16. Иван Кирилов Иванов
- ГЕРБ-СДС
- 1. Костадин Георгиев Ангелов
- 2. Росица Тодорова Димитрова
- 3. Димитър Стойков Николов
- 4. Ивелина Хараламбиева Гецова
- 5. Валентин Иванов Милинов
- 6. Венцислав Милков Георгиев
- 7. Илиян Венков Георгиев
- 8. Емил Денчев Енчев
- 9. Нойко Василев Нойков
- 10. Стефан Иванов Минчев
- 11. Стефан Иванов Бранзелов
- 12. Росица Генкова Генчева
- 13. Камен Илиянов Илиев
- 14. Димитринка Георгиева Цонкова
- 15. Мая Георгиева Чолакова
- 16. Георги Петров Недев
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Владимир Цеков Христов
- 2. Петър Любомиров Савов
- 3. Пламен Йорданов Пеев
- 4. Йото Борисов Йотов
- 5. Любомир Петров Любомиров
- 6. Христо Йотов Йотов
- 7. Милка Кирилова Петрова