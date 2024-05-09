Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от шуменския избирателен район.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Ивайло Симеонов Костадинов
  • 2. Мартин Василев Капралов
  • 3. Йордан Ангелов Йотов
  • 4. Никола Ангелов Николов
  • 5. Христо Данков Димитров
  • 6. Николай Любенов Иванов
  • 7. Марияна Николаева Георгиева
  • 8. Анатоли Иванов Лазаров
  • 9. Мая Николаева Николова

 

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Борислав Николаев Маринов
  • 2. Николай Руменов Радев
  • 3. Явор Николаев Нанев
  • 4. Николай Стефанов Ангелов
  • 5. Никола Димитров Петров
  • 6. Цветелина Венелинова Христова

 

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Борислав Христов Борисов
  • 2. Снежина Пламенова Желязкова
  • 3. Гергана Викторова Велева

 

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Румен Милчев Сакеларов
  • 2. Георги Иванов Георгиев
  • 3. Заличен
  • 4. Атанас Марио Милушев
  • 5. Георги Любомиров Желязков

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Диян Христов Йорданов
  • 2. Дилян Добромиров Муткуров
  • 3. Виолина Христова Каменова
  • 4. Васил Димитров Петров

 

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Сергей Петков Инджов
  • 2. Елена Атанасова Димитрова
  • 3. Красимир Тодоров Куртев

 

ЦЕНТЪР

  • 1. ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ ЙОРДАНОВ
  • 2. ЕДУАРД БАДУИ ФАДЕЛ
  • 3. ВЛАДИМИР ВАСКОВ ВАСИЛЕВ
  • 4. КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ЧАНЕВ

 

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА
  • 2. Милена Христова Маринова
  • 3. Светлин Николаев Стрелков
  • 4. Веселин Кирилов Тодоров
  • 5. Лидия Василева Ангелова
  • 6. Милка Иванова Бодурова
  • 7. Геновева Божидарова Цветкова
  • 8. Момчил Веселинов Димитров
  • 9. Милен Желязков Митев
  • 10. Петър Иванов Петров
  • 11. Десислава Ивова Трифонова

 

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. Недко Павлов Колев
  • 2. Мария Йорданова Атанасова
  • 3. Стоян Гачев Николайчев
  • 4. Стоян Димитров Шайков

 

БНО

  • 1. Панайот Иванов Панайотов
  • 2. Радослава Асенова Тодорова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Веселин Миленов Вешев
  • 2. Ивайло Бойчев Обретенов
  • 3. Стоян Веселинов Стоянов
  • 4. Борислав Валентинов Костов
  • 5. Светла Димитрова Станкова
  • 6. Мирослав Стойчев Кьосев
  • 7. Боряна Димитрова Йорданова
  • 8. Николай Йончев Пеков
  • 9. Красимир Жечев Василев
  • 10. Недко Милков Недев
  • 11. Рени Иванова Байкова Узунова
  • 12. Людмила Радославова Борисова

 

ПП МЕЧ

  • 1. Никола Валериев Тодоров
  • 2. Георги Ненов Няголов
  • 3. Емил Димитров Георгиев
  • 4. Красен Илчев Пейчев
  • 5. Павлин Любомиров Александров

 

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Николай Денков Денков
  • 2. Нели Стойчева Димитрова
  • 3. Иван Кирилов Иванов
  • 4. Бюнямин Хюсеин Хасан
  • 5. Захари Георгиев Борачев
  • 6. Николай Емилов Христов
  • 7. Богомил Петров Петров
  • 8. Дияна Тодорова Николова
  • 9. Данчо Георгиев Караджов
  • 10. Пламена Ангелова Спасова
  • 11. Кремена Живкова Божанова
  • 12. Пламена Пламенова Свеженова

 

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Радка Маринова Душева
  • 2. Дарина Недева Тодорова
  • 3. Денислав Христов Дросев
  • 4. Станил Миролюбов Кавалски

 

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Сашо Стефанов Евлогиев
  • 2. Небат Мехмедов Кадиров
  • 3. Марияна Стилиянова Тодорова
  • 4. Глория Георгиева Зашева
  • 5. Биляна Стоянова Белчева
  • 6. Станислава Божидарова Стоянова
  • 7. Лъчезар Тодоров Пенчев
  • 8. Станислав Николаев Петков
  • 9. Ивайло Валентинов Иванов
  • 10. Ели Емилова Алексиева
  • 11. Анета Ангелова Йорданова
  • 12. Тодор Милков Василев

 

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Анатоли Светлинов Стрелков
  • 2. Нели Николаева Георгиева
  • 3. Яница Христова Якоб
  • 4. Камен Валентинов Божков
  • 5. Андрей Антониев Джамбазов
  • 6. Борис Крумов Апостолов

 

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Румен Владимиров Русев
  • 2. Димитър Илиев Стоянов
  • 3. Арменак Ованез Хачикян
  • 4. Михаил Дончев Дончев

 

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. Димитър Славчев Ковчазов
  • 2. Ивайло Василев Иванов
  • 3. Светослава Миланова Михайлова
  • 4. Христомир Цанков Христов
  • 5. Йовка Димова Белева
  • 6. Орхан Ахмед Бюнямин

 

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Васко Райчинов Йотов
  • 2. Йордан Пейчов Венков

 

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Ясен Живков Стойчев
  • 2. Цветан Иванов Цонев

 

ГЕРБ-СДС

  • 1. Любомир Димитров Христов
  • 2. Илтер Бейзатов Садъков
  • 3. Евгений Цанков Цанков
  • 4. Ралица Тодорова Ангелова
  • 5. Димитричка Господинова Недева
  • 6. Димитър Крумов Александров
  • 7. Кристиян Георгиев Механджийски
  • 8. Борис Илиев Иванов
  • 9. Айсун Ахмедова Ибрямова
  • 10. Калина Петрова Петрова
  • 11. Стоян Тотев Тодоров
  • 12. Станчо Викторов Баев

 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Вельо Найденов Иванов
  • 2. Тихомир Тихомиров Тодоров
  • 3. Петко Георгиев Колев
  • 4. Иванка Лазарова Етова
  • 5. Латинка Петрова Суева
  • 6. Георги Динков Петров

 

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Борислав Гуцанов Гуцанов
  • 2. Катя Гинева Кайрякова
  • 3. Михайл Петров Михайлов
  • 4. Гергана Георгиева Николова
  • 5. Ивайло Цветелинов Иванов
  • 6. Даниел Атанасов Дончев
  • 7. Евгения Евгениева Леополдова
  • 8. Стефан Иванов Стефанов
  • 9. Момчил Красимиров Кънев
  • 10. Тамара Федоровна Стилиянова
  • 11. Данаил Тодоров Костадинов
  • 12. Даниела Илиева Пенчева

 

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Грета Красенова Нягулова-Стефанова
  • 2. Николета Димитрова Николова
  • 3. Пламен Пламенов Петров
  • 4. Стефани Стефанова Андреева
  • 5. Валери Теменужков Кирилов
  • 6. Любомир Димитров Николов
  • 7. Ивайло Тихомиров Тодоров
  • 8. Гергана Петрова Колева
  • 9. Дамян Колев Димитров
  • 10. Евелина Василева Стефанова
  • 11. Пламен Денчев Петров
  • 12. Генади Колев Георгиев

 

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Ивайло Пламенов Шопски
  • 2. Явор Цеков Якимов
  • 3. Иван Спасов Калайджийски
  • 4. Христо Георгиев Драгозов
  • 5. Дария Мартинова Червенкова
  • 6. Явор Венков Вълчанов
  • 7. Роман Константинов Костов

 

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Йордан Георгиев Лазаров
  • 2. Атанас Стоянов Атанасов

 

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Айсел Исмаил Руфад
  • 2. Хамид Бари Хамид
  • 3. Йозлям Хасан Джевдет
  • 4. Айсел Алиева Мустафова
  • 5. Гьокхан Илхан Реджеб
  • 6. Рафет Седатов Исмаилов
  • 7. Тиджел Ремзи Заид
  • 8. Махмуд Мехмед Махмуд
  • 9. Светлозар Димитров Георгиев
  • 10. Джансел Шянгюн Мехмед
  • 11. Ресмие Исмаил Мустафова
  • 12. Зелиха Тургай Марем

 

Зелено движение

  • 1. Свилен Йорданов Стойчев
  • 2. Илиян Иванов Илиев

 

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Орлин Симеонов Първулов
  • 2. Славка Тодорова Атанасова
  • 3. Ивелина Иванова Върбева

 

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Неделчо Костадинов Неделчев
  • 2. Мариана Асенова Дражева

 

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Ивайло Петров Иванов
  • 2. Петър Иванов Синджирлиев
  • 3. Корнелия Тодорова Цонева
  • 4. Любомир Здравков Пашов
  • 5. Мирослав Николаев Кацаров
  • 6. Илиян Димитров Янакиев
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