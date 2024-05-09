Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от шуменския избирателен район.
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Ивайло Симеонов Костадинов
- 2. Мартин Василев Капралов
- 3. Йордан Ангелов Йотов
- 4. Никола Ангелов Николов
- 5. Христо Данков Димитров
- 6. Николай Любенов Иванов
- 7. Марияна Николаева Георгиева
- 8. Анатоли Иванов Лазаров
- 9. Мая Николаева Николова
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Борислав Николаев Маринов
- 2. Николай Руменов Радев
- 3. Явор Николаев Нанев
- 4. Николай Стефанов Ангелов
- 5. Никола Димитров Петров
- 6. Цветелина Венелинова Христова
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Борислав Христов Борисов
- 2. Снежина Пламенова Желязкова
- 3. Гергана Викторова Велева
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Румен Милчев Сакеларов
- 2. Георги Иванов Георгиев
- 3. Заличен
- 4. Атанас Марио Милушев
- 5. Георги Любомиров Желязков
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Диян Христов Йорданов
- 2. Дилян Добромиров Муткуров
- 3. Виолина Христова Каменова
- 4. Васил Димитров Петров
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Сергей Петков Инджов
- 2. Елена Атанасова Димитрова
- 3. Красимир Тодоров Куртев
ЦЕНТЪР
- 1. ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ ЙОРДАНОВ
- 2. ЕДУАРД БАДУИ ФАДЕЛ
- 3. ВЛАДИМИР ВАСКОВ ВАСИЛЕВ
- 4. КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ЧАНЕВ
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА
- 2. Милена Христова Маринова
- 3. Светлин Николаев Стрелков
- 4. Веселин Кирилов Тодоров
- 5. Лидия Василева Ангелова
- 6. Милка Иванова Бодурова
- 7. Геновева Божидарова Цветкова
- 8. Момчил Веселинов Димитров
- 9. Милен Желязков Митев
- 10. Петър Иванов Петров
- 11. Десислава Ивова Трифонова
ЕДИНЕНИЕ
- 1. Недко Павлов Колев
- 2. Мария Йорданова Атанасова
- 3. Стоян Гачев Николайчев
- 4. Стоян Димитров Шайков
БНО
- 1. Панайот Иванов Панайотов
- 2. Радослава Асенова Тодорова
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Веселин Миленов Вешев
- 2. Ивайло Бойчев Обретенов
- 3. Стоян Веселинов Стоянов
- 4. Борислав Валентинов Костов
- 5. Светла Димитрова Станкова
- 6. Мирослав Стойчев Кьосев
- 7. Боряна Димитрова Йорданова
- 8. Николай Йончев Пеков
- 9. Красимир Жечев Василев
- 10. Недко Милков Недев
- 11. Рени Иванова Байкова Узунова
- 12. Людмила Радославова Борисова
ПП МЕЧ
- 1. Никола Валериев Тодоров
- 2. Георги Ненов Няголов
- 3. Емил Димитров Георгиев
- 4. Красен Илчев Пейчев
- 5. Павлин Любомиров Александров
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Николай Денков Денков
- 2. Нели Стойчева Димитрова
- 3. Иван Кирилов Иванов
- 4. Бюнямин Хюсеин Хасан
- 5. Захари Георгиев Борачев
- 6. Николай Емилов Христов
- 7. Богомил Петров Петров
- 8. Дияна Тодорова Николова
- 9. Данчо Георгиев Караджов
- 10. Пламена Ангелова Спасова
- 11. Кремена Живкова Божанова
- 12. Пламена Пламенова Свеженова
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Радка Маринова Душева
- 2. Дарина Недева Тодорова
- 3. Денислав Христов Дросев
- 4. Станил Миролюбов Кавалски
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Сашо Стефанов Евлогиев
- 2. Небат Мехмедов Кадиров
- 3. Марияна Стилиянова Тодорова
- 4. Глория Георгиева Зашева
- 5. Биляна Стоянова Белчева
- 6. Станислава Божидарова Стоянова
- 7. Лъчезар Тодоров Пенчев
- 8. Станислав Николаев Петков
- 9. Ивайло Валентинов Иванов
- 10. Ели Емилова Алексиева
- 11. Анета Ангелова Йорданова
- 12. Тодор Милков Василев
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Анатоли Светлинов Стрелков
- 2. Нели Николаева Георгиева
- 3. Яница Христова Якоб
- 4. Камен Валентинов Божков
- 5. Андрей Антониев Джамбазов
- 6. Борис Крумов Апостолов
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Румен Владимиров Русев
- 2. Димитър Илиев Стоянов
- 3. Арменак Ованез Хачикян
- 4. Михаил Дончев Дончев
ЛЕВИЦАТА!
- 1. Димитър Славчев Ковчазов
- 2. Ивайло Василев Иванов
- 3. Светослава Миланова Михайлова
- 4. Христомир Цанков Христов
- 5. Йовка Димова Белева
- 6. Орхан Ахмед Бюнямин
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Васко Райчинов Йотов
- 2. Йордан Пейчов Венков
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Ясен Живков Стойчев
- 2. Цветан Иванов Цонев
ГЕРБ-СДС
- 1. Любомир Димитров Христов
- 2. Илтер Бейзатов Садъков
- 3. Евгений Цанков Цанков
- 4. Ралица Тодорова Ангелова
- 5. Димитричка Господинова Недева
- 6. Димитър Крумов Александров
- 7. Кристиян Георгиев Механджийски
- 8. Борис Илиев Иванов
- 9. Айсун Ахмедова Ибрямова
- 10. Калина Петрова Петрова
- 11. Стоян Тотев Тодоров
- 12. Станчо Викторов Баев
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Вельо Найденов Иванов
- 2. Тихомир Тихомиров Тодоров
- 3. Петко Георгиев Колев
- 4. Иванка Лазарова Етова
- 5. Латинка Петрова Суева
- 6. Георги Динков Петров
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Борислав Гуцанов Гуцанов
- 2. Катя Гинева Кайрякова
- 3. Михайл Петров Михайлов
- 4. Гергана Георгиева Николова
- 5. Ивайло Цветелинов Иванов
- 6. Даниел Атанасов Дончев
- 7. Евгения Евгениева Леополдова
- 8. Стефан Иванов Стефанов
- 9. Момчил Красимиров Кънев
- 10. Тамара Федоровна Стилиянова
- 11. Данаил Тодоров Костадинов
- 12. Даниела Илиева Пенчева
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Грета Красенова Нягулова-Стефанова
- 2. Николета Димитрова Николова
- 3. Пламен Пламенов Петров
- 4. Стефани Стефанова Андреева
- 5. Валери Теменужков Кирилов
- 6. Любомир Димитров Николов
- 7. Ивайло Тихомиров Тодоров
- 8. Гергана Петрова Колева
- 9. Дамян Колев Димитров
- 10. Евелина Василева Стефанова
- 11. Пламен Денчев Петров
- 12. Генади Колев Георгиев
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Ивайло Пламенов Шопски
- 2. Явор Цеков Якимов
- 3. Иван Спасов Калайджийски
- 4. Христо Георгиев Драгозов
- 5. Дария Мартинова Червенкова
- 6. Явор Венков Вълчанов
- 7. Роман Константинов Костов
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Йордан Георгиев Лазаров
- 2. Атанас Стоянов Атанасов
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Айсел Исмаил Руфад
- 2. Хамид Бари Хамид
- 3. Йозлям Хасан Джевдет
- 4. Айсел Алиева Мустафова
- 5. Гьокхан Илхан Реджеб
- 6. Рафет Седатов Исмаилов
- 7. Тиджел Ремзи Заид
- 8. Махмуд Мехмед Махмуд
- 9. Светлозар Димитров Георгиев
- 10. Джансел Шянгюн Мехмед
- 11. Ресмие Исмаил Мустафова
- 12. Зелиха Тургай Марем
Зелено движение
- 1. Свилен Йорданов Стойчев
- 2. Илиян Иванов Илиев
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Орлин Симеонов Първулов
- 2. Славка Тодорова Атанасова
- 3. Ивелина Иванова Върбева
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Неделчо Костадинов Неделчев
- 2. Мариана Асенова Дражева
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Ивайло Петров Иванов
- 2. Петър Иванов Синджирлиев
- 3. Корнелия Тодорова Цонева
- 4. Любомир Здравков Пашов
- 5. Мирослав Николаев Кацаров
- 6. Илиян Димитров Янакиев