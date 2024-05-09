Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от плевенския избирателен район.
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Станислав Тодоров Трифонов
- 2. Александър Атанасов Александров
- 3. Христинка Илийчева Иванова
- 4. Федя Стефанов Анов
- 5. Гергана Красимирова Богданова
- 6. Ралица Николова Рачева
- 7. Галина Миткова Дякова
- 8. Симеон Димитров Пацов
- 9. Димитър Ангелов Ангелов
- 10. Красимир Георгиев Иванов
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Цветелина Венелинова Христова
- 2. Никола Димитров Петров
- 3. Анелия Богомилова Сестримска
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Иван Пламенов Петков
- 2. Ивана Невелинова Маринова
- 3. Мариян Евтимов Лазаров
- 4. Стефан Димитров Петков
- 5. Захари Янев Петков
- 6. Андриана Данаилова Илиева
- 7. Християн Божидаров Петров
- 8. Камелия Георгиева Джанабетска
- 9. Тихомир Будиславов Иванов
- 10. Силвия Руменова Маринова
- 11. Христо Цветанов Цветанов
- 12. Силвия Илиева Илиева
- 13. Тихомир Маринов Маринов
- 14. Калоян Надков Начев
- 15. Богдан Калинов Беров
- 16. Сашо Христов Радоловски
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Душко Ненков Душков
- 2. Магдалена Владимирова Трифонова
- 3. Мариян Павлов Тодоров
- 4. Филип Георгиев Димитров
- 5. Асен Максимов Асенов
- 6. Малинка Димитрова Табакова
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Златко Спасов Здравков
- 2. Стелиан Свиленов Караманов
- 3. Ивайло Калчев Калчев
- 4. Ленко Бисеров Асенов
- 5. Иво Драгомиров Дечев
- 6. Силвия Данчева Калчева
- 7. Росица Младенова Караманова
- 8. Стефан Бойков Мавров
- 9. Румяна Иванова Атанасова-Александров
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Лъчезар Аспарухов Аврамов
- 2. Диан Ненов Гешев
- 3. Данаил Николов Вълов
- 4. Елеонора Василева Велева
- 5. Веселин Иванов Георгиев
- 6. Марин Кирилов Киров
ЦЕНТЪР
- 1. Павел Славчов Стоименов
- 2. Антон Петев Томов
- 3. Анатоли Бориславов Борисов
- 4. Радослав Юлиев Костадинов
- 5. Паоло Спасов Панчев
- 6. Снежана Димитрова Белова
- 7. Мирослав Здравков Петков
- 8. Веселин Стефанов Радков
- 9. Константин Георгиев Пъшев
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Юлиян Милчев Ненчев
- 2. Илия Николов Николов
- 3. Поля Христова Коларова-Цветкова
- 4. Христо Димитров Киров
- 5. Нора Анчева Симеонова
- 6. Бисер Иванов Варнаджиев
- 7. Наталия Христова Петрова
- 8. Любка Живкова Бумбарова
- 9. Красимир Петров Тодоров
- 10. Николай Генов Колев
- 11. Красимир Димитров Тунев
- 12. Силвия Димитрова Александрова
- 13. Огнян Ангелов Попов
- 14. Мая Найденова Иванова
- 15. Мирослав Митев Георгиев
- 16. Иван Филипов Иванов
ЕДИНЕНИЕ
- 1. Чавдар Маркос Христанов
- 2. Грета Петрова Димова
- 3. Красимир Николов Кондов
- 4. Калоян Багрянов Йорданов
- 5. Николай Атанасов Борисов
- 6. Ана Георгиева Топалова
- 7. БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОТЕВ
- 8. Митко Цветанов Гетов
- 9. ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ПЪРВАНОВ
БНО
- 1. Илия Димитров Конов
- 2. Николай Василев Костадинов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Ивелин Първанов Първанов
- 2. Кирил Тодоров Тодоров
- 3. Николай Ивалинов Иванов
- 4. Тихомир Радославов Стойков
- 5. Виктория Василева Мучанова
- 6. Нели Иванова Симеонова
- 7. Ивайло Мариянов Ивайлов
- 8. Ралица Петрова Мусакова-Гетева
- 9. Богомил Георгиев Димитров
- 10. Ирина Петрова Ценкова
- 11. Диан Иванов Янков
- 12. Емил Ангелов Атанасов
ПП МЕЧ
- 1. Деян Петев Петков
- 2. Ивайло Петров Ценкулов
- 3. Тереза Николова Анчева
- 4. Момчил Федев Манолов
- 5. Александър Стефанов Станев
- 6. Симеон Георгиев Илиевски
- 7. Николай Валентинов Пешев
- 8. Калин Богданов Даков
- 9. Мариета Георгиева Пешева
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Богдан Валериев Богданов
- 2. Свилен Петров Трифонов
- 3. Виолета Георгиева Иеремиева
- 4. Драгомир Бориславов Рангелов
- 5. Ангел Данчев Йорданов
- 6. ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СОФРОНИЕВ
- 7. Тодор Георгиев Еленков
- 8. Антон Петров Димитров
- 9. Константин Димитров Господинов
- 10. Петя Валериева Николова
- 11. Златко Илиев Урумов
- 12. Александър Драгомиров Ганчев
- 13. Владимир Тодоров Цветков
- 14. Иван Михайлов Мишев
- 15. Александър Пенков Йотков
- 16. Елена Иванова Илиева
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Мариета Проева Керчева
- 2. Златка Иванова Георгиева
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Веселка Венкова Венкова
- 2. Юри Петков Йорданов
- 3. Семьон Ценов Вълов
- 4. Евгения Георгиева Николова
- 5. Нели Маринова Кючукова-Лазарова
- 6. Йордан Весков Мишев
- 7. Владислав Динков Гюрецов
- 8. Николай Захариев Иванов
- 9. Преслав Ивайлов Дянков
- 10. Нина Георгиева Цветанова
- 11. Владислав Йотов Диков
- 12. Цветан Георгиев Трифонов
- 13. Румен Ноев Ноев
- 14. Лиляна Лакова Филипова
- 15. Росен Пачев Маринов
- 16. Станислав Веселинов Георгиев
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Петър Стефанов Димитров
- 2. Латинка Николаева Дилова
- 3. Дечко Лазаров Бонев
- 4. Лилия Цветанова Данчева
- 5. Стефан Михайлов Михайлов
- 6. Генадий Петков Иванов
- 7. Николай Владимиров Лазаров
- 8. Георги Петков Маринов
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Маргарит Владимиров Мицев
- 2. Пламен Илиев Мирчев
- 3. Валя Иванова Петрова
ЛЕВИЦАТА!
- 1. Янко Любенов Янев
- 2. Иван Дянков Пачев
- 3. Деница Иванова Иванова
- 4. Красимир Веселинов Иванов
- 5. Огнян Божинов Янчев
- 6. Николай Стефанов Добрев
- 7. Валентин Любомиров Пандинов
- 8. Веселин Николаев Радев
- 9. МИРОСЛАВ РОСЕНОВ КУНЕВ
- 10. Християн Мариов Ангелов
- 11. Момчил Петров Стоянов
- 12. Галя Йотова Лазарова
- 13. Елка Любенова Иванова
- 14. Михаил Петков Блъсков
- 15. Александър Спасов Трайков
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Цвета Петрова Филипова
- 2. Райна Веселинова Милева
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Йордан Кирилов Крумов
ГЕРБ-СДС
- 1. Пламен Тачев Петров
- 2. Валери Пламенов Лачовски
- 3. Тодор Пламенов Иванов
- 4. Йоана Даниелова Дичкова
- 5. Димитър Петев Тончев
- 6. Рая Бисерова Драгоева
- 7. Ралица Мирославова Цветанова
- 8. Виолина Атанасова Вълева-Лопез
- 9. Ивайло Иванов Даков
- 10. Тони Николаев Доров
- 11. Цветан Любчов Попов
- 12. Борислав Светлинов Борисов
- 13. Светослава Николаева Конова
- 14. Радослав Радославов Хитов
- 15. Йоана Георгиева Георгиева
- 16. Огнян Василев Симеонов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Мартин Серьожев Вътев
- 2. Пламен Иванов Топчиев
- 3. Йонка Красимирова Иванова
- 4. Анатоли Петров Антонов
- 5. Димитър Маринов Димитров
- 6. Николай Първанов Григоров
- 7. Петко Георгиев Колев
- 8. Параскева Никифорова Желева
- 9. Любомир Красимиров Цеков
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Георги Страхилов Свиленски
- 2. Стефан Иванов Бурджев
- 3. Антонио Владимиров Василев
- 4. Татяна Борисова Кюркчиева
- 5. Руслан Георгиев Тасин
- 6. Светла Милчева Илиева
- 7. Анжела Венциславова Вайкарова
- 8. Толя Димитрова Първанова
- 9. Симеон Цонов Цонов
- 10. Румен Иванов Иванов
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Христо Симеонов Борисов
- 2. Десислава Иванова Николова
- 3. Ирена Николаева Негинова
- 4. Илия Цоков Илиев
- 5. КАЛИН ИЛЧЕВ ИЛИЕВ
- 6. Деян Милков Петров
- 7. Калоян Стоянов Костадинов
- 8. Николай Костадинов Николов
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Красимир Дончев Каракачанов
- 2. Венцислав Цветанов Грозев
- 3. Николай Николов Маринов
- 4. Валери Здравков Босилков
- 5. Аксиния Тодорова Ватковска
- 6. Борислав Пламенов Георгиев
- 7. Антонио Валериев Иванджиков
- 8. Даниела Светославова Бакърджиева
- 9. Ивайло Иванов Христов
- 10. Александър Стефанов Богданов
- 11. Дарин Георгиев Кинов
- 12. Калин Николов Поповски
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Владимир Герчев Атанасов
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Марио Киров Рангелов
- 2. Радослав Петров Иванов
- 3. Васил Методиев Петков
- 4. Айлян Гюнайдънов Пашала
- 5. Стефан Тошков Стефанов
- 6. Юлиян Александров Йовков
- 7. Валентин Петров Банчев
- 8. Емил Методиев Шишманов
- 9. Катерина Георгиева Миткинска
- 10. Добромир Пламенов Маринов
- 11. Агнеса Драгомирова Алексиева
- 12. Накрие Кемалова Селейдинова
- 13. Йосиф Генадиев Илиев
- 14. Исмаил Ертурулов Гюлянлиев
- 15. Асен Красимиров Асенов
- 16. Илиан Севелинов Селимски
Зелено движение
- 1. Албена Симеонова Върбанова
- 2. Росен Тодоров Цонев
- 3. Светослав Тодоров Тодоров
- 4. Никола Янков Николов
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Петър Илиянов ВИТЕВ
- 2. Илиян Петков ВИТЕВ
- 3. Пламен Цветанов ГАНОВ
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Николай Миланов Николов
- 2. Мария Сотирова Пелайо Мендез
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Пламен Георгиев Александров
- 2. Пламен Борисов Йончев
- 3. Тотка Димитрова Конова
- 4. Тодор Атанасов Тодоров
- 5. Ивайло Тодоров Ценов
- 6. Стефан Димитров Цветков
- 7. Ивалина Петкова Стаменова
- 8. Никола Асенов Бенчев
- 9. Красимир Георгиев Кузманов
- 10. Стефчо Атанасов Стефанов