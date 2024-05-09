Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от плевенския избирателен район.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Станислав Тодоров Трифонов
  • 2. Александър Атанасов Александров
  • 3. Христинка Илийчева Иванова
  • 4. Федя Стефанов Анов
  • 5. Гергана Красимирова Богданова
  • 6. Ралица Николова Рачева
  • 7. Галина Миткова Дякова
  • 8. Симеон Димитров Пацов
  • 9. Димитър Ангелов Ангелов
  • 10. Красимир Георгиев Иванов

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Цветелина Венелинова Христова
  • 2. Никола Димитров Петров
  • 3. Анелия Богомилова Сестримска

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Иван Пламенов Петков
  • 2. Ивана Невелинова Маринова
  • 3. Мариян Евтимов Лазаров
  • 4. Стефан Димитров Петков
  • 5. Захари Янев Петков
  • 6. Андриана Данаилова Илиева
  • 7. Християн Божидаров Петров
  • 8. Камелия Георгиева Джанабетска
  • 9. Тихомир Будиславов Иванов
  • 10. Силвия Руменова Маринова
  • 11. Христо Цветанов Цветанов
  • 12. Силвия Илиева Илиева
  • 13. Тихомир Маринов Маринов
  • 14. Калоян Надков Начев
  • 15. Богдан Калинов Беров
  • 16. Сашо Христов Радоловски

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Душко Ненков Душков
  • 2. Магдалена Владимирова Трифонова
  • 3. Мариян Павлов Тодоров
  • 4. Филип Георгиев Димитров
  • 5. Асен Максимов Асенов
  • 6. Малинка Димитрова Табакова

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Златко Спасов Здравков
  • 2. Стелиан Свиленов Караманов
  • 3. Ивайло Калчев Калчев
  • 4. Ленко Бисеров Асенов
  • 5. Иво Драгомиров Дечев
  • 6. Силвия Данчева Калчева
  • 7. Росица Младенова Караманова
  • 8. Стефан Бойков Мавров
  • 9. Румяна Иванова Атанасова-Александров

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Лъчезар Аспарухов Аврамов
  • 2. Диан Ненов Гешев
  • 3. Данаил Николов Вълов
  • 4. Елеонора Василева Велева
  • 5. Веселин Иванов Георгиев
  • 6. Марин Кирилов Киров

ЦЕНТЪР

  • 1. Павел Славчов Стоименов
  • 2. Антон Петев Томов
  • 3. Анатоли Бориславов Борисов
  • 4. Радослав Юлиев Костадинов
  • 5. Паоло Спасов Панчев
  • 6. Снежана Димитрова Белова
  • 7. Мирослав Здравков Петков
  • 8. Веселин Стефанов Радков
  • 9. Константин Георгиев Пъшев

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Юлиян Милчев Ненчев
  • 2. Илия Николов Николов
  • 3. Поля Христова Коларова-Цветкова
  • 4. Христо Димитров Киров
  • 5. Нора Анчева Симеонова
  • 6. Бисер Иванов Варнаджиев
  • 7. Наталия Христова Петрова
  • 8. Любка Живкова Бумбарова
  • 9. Красимир Петров Тодоров
  • 10. Николай Генов Колев
  • 11. Красимир Димитров Тунев
  • 12. Силвия Димитрова Александрова
  • 13. Огнян Ангелов Попов
  • 14. Мая Найденова Иванова
  • 15. Мирослав Митев Георгиев
  • 16. Иван Филипов Иванов

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. Чавдар Маркос Христанов
  • 2. Грета Петрова Димова
  • 3. Красимир Николов Кондов
  • 4. Калоян Багрянов Йорданов
  • 5. Николай Атанасов Борисов
  • 6. Ана Георгиева Топалова
  • 7. БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОТЕВ
  • 8. Митко Цветанов Гетов
  • 9. ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ПЪРВАНОВ

БНО

  • 1. Илия Димитров Конов
  • 2. Николай Василев Костадинов

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Ивелин Първанов Първанов
  • 2. Кирил Тодоров Тодоров
  • 3. Николай Ивалинов Иванов
  • 4. Тихомир Радославов Стойков
  • 5. Виктория Василева Мучанова
  • 6. Нели Иванова Симеонова
  • 7. Ивайло Мариянов Ивайлов
  • 8. Ралица Петрова Мусакова-Гетева
  • 9. Богомил Георгиев Димитров
  • 10. Ирина Петрова Ценкова
  • 11. Диан Иванов Янков
  • 12. Емил Ангелов Атанасов

ПП МЕЧ

  • 1. Деян Петев Петков
  • 2. Ивайло Петров Ценкулов
  • 3. Тереза Николова Анчева
  • 4. Момчил Федев Манолов
  • 5. Александър Стефанов Станев
  • 6. Симеон Георгиев Илиевски
  • 7. Николай Валентинов Пешев
  • 8. Калин Богданов Даков
  • 9. Мариета Георгиева Пешева

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Богдан Валериев Богданов
  • 2. Свилен Петров Трифонов
  • 3. Виолета Георгиева Иеремиева
  • 4. Драгомир Бориславов Рангелов
  • 5. Ангел Данчев Йорданов
  • 6. ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СОФРОНИЕВ
  • 7. Тодор Георгиев Еленков
  • 8. Антон Петров Димитров
  • 9. Константин Димитров Господинов
  • 10. Петя Валериева Николова
  • 11. Златко Илиев Урумов
  • 12. Александър Драгомиров Ганчев
  • 13. Владимир Тодоров Цветков
  • 14. Иван Михайлов Мишев
  • 15. Александър Пенков Йотков
  • 16. Елена Иванова Илиева

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Мариета Проева Керчева
  • 2. Златка Иванова Георгиева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Веселка Венкова Венкова
  • 2. Юри Петков Йорданов
  • 3. Семьон Ценов Вълов
  • 4. Евгения Георгиева Николова
  • 5. Нели Маринова Кючукова-Лазарова
  • 6. Йордан Весков Мишев
  • 7. Владислав Динков Гюрецов
  • 8. Николай Захариев Иванов
  • 9. Преслав Ивайлов Дянков
  • 10. Нина Георгиева Цветанова
  • 11. Владислав Йотов Диков
  • 12. Цветан Георгиев Трифонов
  • 13. Румен Ноев Ноев
  • 14. Лиляна Лакова Филипова
  • 15. Росен Пачев Маринов
  • 16. Станислав Веселинов Георгиев

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Петър Стефанов Димитров
  • 2. Латинка Николаева Дилова
  • 3. Дечко Лазаров Бонев
  • 4. Лилия Цветанова Данчева
  • 5. Стефан Михайлов Михайлов
  • 6. Генадий Петков Иванов
  • 7. Николай Владимиров Лазаров
  • 8. Георги Петков Маринов

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Маргарит Владимиров Мицев
  • 2. Пламен Илиев Мирчев
  • 3. Валя Иванова Петрова

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. Янко Любенов Янев
  • 2. Иван Дянков Пачев
  • 3. Деница Иванова Иванова
  • 4. Красимир Веселинов Иванов
  • 5. Огнян Божинов Янчев
  • 6. Николай Стефанов Добрев
  • 7. Валентин Любомиров Пандинов
  • 8. Веселин Николаев Радев
  • 9. МИРОСЛАВ РОСЕНОВ КУНЕВ
  • 10. Християн Мариов Ангелов
  • 11. Момчил Петров Стоянов
  • 12. Галя Йотова Лазарова
  • 13. Елка Любенова Иванова
  • 14. Михаил Петков Блъсков
  • 15. Александър Спасов Трайков

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Цвета Петрова Филипова
  • 2. Райна Веселинова Милева

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Йордан Кирилов Крумов

ГЕРБ-СДС

  • 1. Пламен Тачев Петров
  • 2. Валери Пламенов Лачовски
  • 3. Тодор Пламенов Иванов
  • 4. Йоана Даниелова Дичкова
  • 5. Димитър Петев Тончев
  • 6. Рая Бисерова Драгоева
  • 7. Ралица Мирославова Цветанова
  • 8. Виолина Атанасова Вълева-Лопез
  • 9. Ивайло Иванов Даков
  • 10. Тони Николаев Доров
  • 11. Цветан Любчов Попов
  • 12. Борислав Светлинов Борисов
  • 13. Светослава Николаева Конова
  • 14. Радослав Радославов Хитов
  • 15. Йоана Георгиева Георгиева
  • 16. Огнян Василев Симеонов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Мартин Серьожев Вътев
  • 2. Пламен Иванов Топчиев
  • 3. Йонка Красимирова Иванова
  • 4. Анатоли Петров Антонов
  • 5. Димитър Маринов Димитров
  • 6. Николай Първанов Григоров
  • 7. Петко Георгиев Колев
  • 8. Параскева Никифорова Желева
  • 9. Любомир Красимиров Цеков

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Георги Страхилов Свиленски
  • 2. Стефан Иванов Бурджев
  • 3. Антонио Владимиров Василев
  • 4. Татяна Борисова Кюркчиева
  • 5. Руслан Георгиев Тасин
  • 6. Светла Милчева Илиева
  • 7. Анжела Венциславова Вайкарова
  • 8. Толя Димитрова Първанова
  • 9. Симеон Цонов Цонов
  • 10. Румен Иванов Иванов

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Христо Симеонов Борисов
  • 2. Десислава Иванова Николова
  • 3. Ирена Николаева Негинова
  • 4. Илия Цоков Илиев
  • 5. КАЛИН ИЛЧЕВ ИЛИЕВ
  • 6. Деян Милков Петров
  • 7. Калоян Стоянов Костадинов
  • 8. Николай Костадинов Николов

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Красимир Дончев Каракачанов
  • 2. Венцислав Цветанов Грозев
  • 3. Николай Николов Маринов
  • 4. Валери Здравков Босилков
  • 5. Аксиния Тодорова Ватковска
  • 6. Борислав Пламенов Георгиев
  • 7. Антонио Валериев Иванджиков
  • 8. Даниела Светославова Бакърджиева
  • 9. Ивайло Иванов Христов
  • 10. Александър Стефанов Богданов
  • 11. Дарин Георгиев Кинов
  • 12. Калин Николов Поповски

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Владимир Герчев Атанасов

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Марио Киров Рангелов
  • 2. Радослав Петров Иванов
  • 3. Васил Методиев Петков
  • 4. Айлян Гюнайдънов Пашала
  • 5. Стефан Тошков Стефанов
  • 6. Юлиян Александров Йовков
  • 7. Валентин Петров Банчев
  • 8. Емил Методиев Шишманов
  • 9. Катерина Георгиева Миткинска
  • 10. Добромир Пламенов Маринов
  • 11. Агнеса Драгомирова Алексиева
  • 12. Накрие Кемалова Селейдинова
  • 13. Йосиф Генадиев Илиев
  • 14. Исмаил Ертурулов Гюлянлиев
  • 15. Асен Красимиров Асенов
  • 16. Илиан Севелинов Селимски

Зелено движение

  • 1. Албена Симеонова Върбанова
  • 2. Росен Тодоров Цонев
  • 3. Светослав Тодоров Тодоров
  • 4. Никола Янков Николов

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Петър Илиянов ВИТЕВ
  • 2. Илиян Петков ВИТЕВ
  • 3. Пламен Цветанов ГАНОВ

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Николай Миланов Николов
  • 2. Мария Сотирова Пелайо Мендез

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Пламен Георгиев Александров
  • 2. Пламен Борисов Йончев
  • 3. Тотка Димитрова Конова
  • 4. Тодор Атанасов Тодоров
  • 5. Ивайло Тодоров Ценов
  • 6. Стефан Димитров Цветков
  • 7. Ивалина Петкова Стаменова
  • 8. Никола Асенов Бенчев
  • 9. Красимир Георгиев Кузманов
  • 10. Стефчо Атанасов Стефанов
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