Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от благоевградския избирателен район.

  •  БНО
    • 1. Владимир Николов Живков
    • 2. Николай Симеонов Иванов
  • БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
    • 1. Йордан Стоянов Манасиев
    • 2. Александър Веселинов Новаков
    • 3. Мартин Серьожев Вътев
    • 4. Елена Георгиева Манасиева
    • 5. Венцислав Венциславов Узунов
    • 6. Денис Стратиев Генев
    • 7. Мирослав Данков Христов
    • 8. Мартина Пламенова Шикова
    • 9. Стефан Маринов Парлапански
    • 10. Добромир Георгиев Славов
    • 11. Томи Константинов Каракостов
  • ВЪЗРАЖДАНЕ
    • 1. ЦВЕТА ВАЛЕНТИНОВА РАНГЕЛОВА
    • 2. КОСТАДИНКА СТОЯНОВА ДЖАГЪЛОВА
    • 3. МУСТАФА МУСТАФОВ ЛЮМАНКОВ
    • 4. ТЕОДОРА ОГНЯНОВА ДИМИТРОВА
    • 5. МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
    • 6. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ
    • 7. ГЕРГАНА КРУМОВА НИКОЛОВА
    • 8. МАРИО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
    • 9. ДЕЯН РОСЕНОВ СТОЙКОВ
    • 10. ВЕРГИНИЯ ИВАНОВА СЕКУЛОВА
    • 11. ИВАН ТОДОРОВ САМОКОВАРЕВ
    • 12. АТАНАС ПЛАМЕНОВ КАРАМАНГАЛОВ
    • 13. ВЕЛИЧКА ЛЮДМИЛОВА БОРИКОВА
  • ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
    • 1. Танка Младенова Попова
    • 2. Иван Недялкович Хаджиев
  • ПП ГЛАС НАРОДЕН
    • 1. Михаил Боянов Генадиев
    • 2. Стефан Радославов Цончев
  • ИМА ТАКЪВ НАРОД
    • 1. Тошко Йорданов Хаджитодоров
    • 2. Станислав Иванов Богдански
    • 3. Иванка Василева Асенова
    • 4. Миглена Георгиева Думанова
    • 5. Красимир Георгиев Ангелски
    • 6. Шериф Янузов Ходжов
    • 7. Мустафа Мехмедов Кьоров
    • 8. Марио Василев Герински
    • 9. Веселин Стефанов Балев
    • 10. Ангелина Крумова Попова
    • 11. Петър Валериев Пандев
    • 12. Георги Иванов Петров
    • 13. Симеон Георгиев Шайков
    • 14. Лилия Николаева Чакърова
  • Движение за права и свободи - ДПС
    • 1. ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
    • 2. ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
    • 3. ИБРАИМ ИБРАИМОВ ЗАЙДЕНОВ
    • 4. ФАТИМА ИСМАИЛ ЙЪЛДЪС
    • 5. АХМЕД АХМЕДОВ ВРАНЧЕВ
    • 6. ЕРИК ЮСУФОВ ФЕЙЗИЕВ
    • 7. ШАБАН ШАБАН ХАДЖИОЛИ
    • 8. МУСТАФА МУСА СИРАЧКИ
    • 9. МИЛЕНА ЛИНКОВА БУНЦЕВА
    • 10. КЪДРИ БАКИЕВ ИНУЗОВ
    • 11. АТИДЖЕ САЛИХ МАНЗУРСКА
    • 12. ИМАН ИВОВА ВАКЛЬОВА
    • 13. МЕЛИХА РИФАТ АКБУЛУТ
    • 14. РОСИЦА БИСЕРОВА МЕДАРОВА
    • 15. АЙШЕ МУСТАФОВА МАЗГАЛДЖИЕВА
    • 16. АСИМ ИЛХАН ЧАУШ
    • 17. СТОЙЧО МАРИНОВ РИЗОВ
    • 18. ЯХЯ МУСТАФА САНТУР
    • 19. СУАТ ХАСАН КУНГЬОВА
    • 20. КАДРИЕ САЛИЕВА ДЖАМБАЗСКА
    • 21. СИМЕОН ФИЛИПОВ АНГЕЛОВ
  • ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
    • 1. Кирил Спасов Ваклинов
    • 2. Антон Йорданов Ников
    • 3. Петър Живков Джельов
  • ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
    • 1. Георги Захаринин Попов
    • 2. Анелия Методиева Никова
    • 3. Ангела Христова Гешева
    • 4. Добрин Стефанов Балтов
    • 5. Борислав Иванов Борисов
  • ЦЕНТЪР
    • 1. ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ
    • 2. СЛАВЧО СТОЙЧЕВ ГУРГУЛЕЕВ
    • 3. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГУЛЕВА
    • 4. СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАДИЙСКИ
    • 5. СТОЯН АНДРЕЕВ ЦВЕТКОВ
    • 6. САВА ЛИНКОВ ШЕРИФОВ
    • 7. ГЕОРГИ ИВАНОВ НОВОСЕЛСКИ
    • 8. СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГУРГУШИНОВ
    • 9. ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЮНДЖИЙСКА
    • 10. ВЕРА ВЕСЕЛИНОВА КАЧУЛСКА
    • 11. РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ РАДЕВ
    • 12. ИВАН КОСТАДИНОВ ТУПАРОВ
    • 13. МАРИЕЛА АСЕНОВА МАЗНЕВА
    • 14. АНТОН СИМЕОНОВ КОСТАДИНОВ
    • 15. МАРИАНА КОСТАДИНОВА СПАСОВА
    • 16. ИЛИАНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА
    • 17. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
    • 18. СТЕФАНА КИРИЛОВА КОСТОВА
    • 19. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЮРУКОВ
    • 20. МАРИЯ НИКОЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА
    • 21. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
    • 22. ДАМЯН ИВАНОВ КАЧУЛСКИ
  • КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
    • 1. Александър Цветанов Гарибов
    • 2. Йордан Захариев Чипев
  • НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
    • 1. Катина Никос Анастасова
    • 2. Румен Александров Младенов
    • 3. Виолета Иванова Кудева
    • 4. Иван Благоев Кочев
  • КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
    • 1. Иван Стоименов Гешев
    • 2. Валери Бориславов Смиленов
    • 3. Адриана Георгиева Брънчева-Драганова
    • 4. Радослав Лазаров Костадинов
    • 5. Тодор Стоянов Гюрев
    • 6. Елена Георгиева Смилкова
    • 7. Иван Стоянов Майсторов
    • 8. Янко Атанасов Златев
    • 9. Марияна Андреева Шехова-Канелова
  • ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Владимир Йорданов Милков
    • 2. Александър Кирилов Лазов
    • 3. Пиер Стоянов Божилов
    • 4. Златка Спасова Лазова
    • 5. Стоян Димитров Вретенаров
    • 6. Димитър Бойков Бешев
    • 7. Сотир Серафимов Стоименов
    • 8. Николай Борисов Чановски
  • ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
    • 1. Красимир Дончев Каракачанов
    • 2. Стоян Радков Божинов
    • 3. Костадин Стоянов Миндов
    • 4. Георги Борисов Миталов
    • 5. Цоня Димитрова Кръстева
    • 6. Михаил Лазаров Велев
    • 7. Светлана Николова Радулова
    • 8. Снежана Георгиева Стоева
    • 9. Стойчо Иванов Рабаджиев
    • 10. Лора Димитрова Пейчева
    • 11. Светослава Петрова Китанова
    • 12. Николай Цачев Цачев
    • 13. Борис Вангелов Борисов
    • 14. Христо Ставров Филатов
  • ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Димитър Михайлов Ташев
    • 2. Радослав Иванов Илиев
    • 3. Мира Рашкова Атанасова
    • 4. Десислава Петкова Влахова
  • Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
    • 1. Николай Емилов Груев
    • 2. Валентин Стойчев Текелов
    • 3. Пламен Славчев Петров
  • ПП МЕЧ
    • 1. Кирил Атанасов Веселински
    • 2. Страхил Стефанов Дончев
    • 3. Десислава Светославова Стоянова
    • 4. Мирела Христова Темелкова
    • 5. Илиян Георгиев Атанасов
    • 6. Николай Димитров Янчев
    • 7. Радослав Милчев Илиев
  • БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
    • 1. Ангел Методиев Тасев
    • 2. Росица Петрова Кавазова
    • 3. Атанас Владимиров Йосифов
    • 4. Георги Димитров Чипов
    • 5. Евгени Илиев Митушев
    • 6. Атанас Георгиев Гъцев
  • БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
    • 1. Даниела Станимирова Дашева
    • 2. Димитър Христов Кьосев
    • 3. Мартин Руменов Томов
    • 4. Ленко Георгиев Панайотов
    • 5. Светослав Николов Илиев
  • ПП ВЕЛИЧИЕ
    • 1. Георги Панчев Куков
    • 2. Юлиан Спасимиров Атанасов
    • 3. Ангел Димитров Дечев
    • 4. Александър Георгиев Василев
    • 5. Велислава Минкова Георгиева-Флеминг
    • 6. Илия Георгиев Стойков
  • НИЕ ИДВАМЕ
    • 1. Любомир Иванов Стойков
    • 2. Димитър Николов Диманов
    • 3. Малинка Иванова Йорданова
  • Зелено движение
    • 1. Александър Димитров Дунчев
    • 2. Владимир Евгениев Милушев
    • 3. Андрей Николаев Ковачев
    • 4. Александър Николов Пулев
    • 5. Любомир Йорданов Попйорданов
    • 6. Светослав Асенов Салкин
  • ЕДИНЕНИЕ
    • 1. Румяна Станоева Първанова
    • 2. Кристина Никодимова Мурджова
    • 3. Моника Господинова Господинова
    • 4. Янко Атанасов Бахчеванов
    • 5. Ахмед Мустафа Чолак
    • 6. Свилен Николов Смиленов
  • СИНЯ БЪЛГАРИЯ
    • 1. Владимир Николов Караджов
    • 2. Елена Иванова Сотирова
    • 3. Мария Иванова Радойкова
    • 4. Живко Кирилов Иванов
    • 5. Димитър Ангелов Пумпалов
    • 6. Димитър Спириев Симеонов
    • 7. Александър Андонов Шамкалов
    • 8. Снежана Христова Ласкова
    • 9. Костадинка Малинова Трайкова
    • 10. Василена Костадинова Иванова
    • 11. Георги Стоилов Филипов
    • 12. Димитър Михайлов Бегинов
    • 13. Милена Любомирова Ангова
    • 14. Грозданка Пламенова Спасова
    • 15. Милена Стоянова Смилянова
    • 16. Кристиян Димитров Дончев
  • ЛЕВИЦАТА!
    • 1. Христо Петьов Колев
    • 2. Георги Андонов Шавулев
    • 3. Ана Иванова Петрова
    • 4. Магдалена Николаева Рачева-Иванова
    • 5. Аврам Иванов Парнарев
    • 6. Александър Момчилов Петков
    • 7. Спасимира Димитрова Юручка
    • 8. Денис Николаев Димитров
    • 9. Ивайло Романов Иванов
    • 10. Борис Любенов Джарков
  • БСП за БЪЛГАРИЯ
    • 1. Корнелия Петрова Нинова
    • 2. Веселин Христов Христов
    • 3. Младен Стоименов Тимчев
    • 4. Радослав Георгиев Кирев
    • 5. Гергана Димитрова Орманлиева
    • 6. Бистра Пламенова Низамска
    • 7. Абедин Ракипов Камбуров
    • 8. Любомир Николаев Алексиев
    • 9. Лилко Ценов Айвазов
    • 10. Тодор Илиев Крънджилски
    • 11. Илиан Димитров Пангев
    • 12. Георги Андонов Серафимов
    • 13. Гюлзет Ресимов Фърговски
    • 14. Христо Антонов Шомов
    • 15. Димитър Руменов Савов
    • 16. Александър Петров Палапуов
    • 17. Костадин Михайлов Юнчов
  • СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Албина Алексеева Анева-Томова
    • 2. Гинка Милчева Григорова
    • 3. Антони Александров Томанов
    • 4. Иван Кръстев Чолаков
    • 5. Иван Герасимов Петрински
    • 6. Гергана Андонова Станоева
    • 7. Борислав Христов Палестов
    • 8. Васил Петров Астинов
    • 9. Георги Павлов Попов
    • 10. Петър Сашов Гайдарски
    • 11. Вангел Димитров Арабаджиев
    • 12. Мустафа Мехмед Кьос
    • 13. Илияна Милчева Моравченска
    • 14. Марян Иванов Биков
    • 15. Евгения Кирилова Костова-Байова
    • 16. Антон Георгиев Манчев
    • 17. Кирил Венциславов Атанасов
  • КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Андрей Иванов Цеков
    • 2. Радослав Иванов Динев
    • 3. Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина
    • 4. Ваня Христова Кромбоа
    • 5. Сейди Елзеров Абдишев
    • 6. Мария Иванова Тенчева
    • 7. Теди Росенов Николов
    • 8. Димитър Кирилов Парасков
    • 9. Николай Иванов Божков
    • 10. Янко Митков Христов
    • 11. Олег Атанасов Сатиев
    • 12. Мартин Людмилов Петров
    • 13. Иво Кирилов Иванов
    • 14. Крум Добринов Стоилов
    • 15. Атанаска Янкова Ковачева
    • 16. Венко Николов Сабрутев
    • 17. Георги Туфчов Сандъкчиев
    • 18. Николай Михайлов Куколев
    • 19. Методи Трайков Бисерков
    • 20. Дейвид Владимир Давидков
    • 21. Росица Василева Пандова-Йовкова
    • 22. Марио Красимиров Граченов
  • ГЕРБ-СДС
    • 1. Росен Димитров Желязков
    • 2. Илиан Кирилов Георгиев
    • 3. Костадин Томов Стойков
    • 4. Георги Иванов Георгиев
    • 5. Никола Любенов Джингаров
    • 6. Марио Николов Терзиев
    • 7. Костадин Иванов Загорчин
    • 8. Елена Велкова Ставрова
    • 9. Йосиф Йорданов Кочев
    • 10. Талип Исмаилов Чавдаров
    • 11. Илия Филипов Сидеров
    • 12. Андрей Емилов Миладинов
    • 13. Славчо Костадинов Месов
    • 14. Красимир Здравков Керезов
    • 15. Иван Христов Талев
    • 16. Владимир Иванов Кючуков
    • 17. Мариела Георгиева Весалова
    • 18. Татяна Стефанова Рибарска
    • 19. Тони Иванова Чаушева
    • 20. Кирил Цветанов Илиев
    • 21. Хюсеин Мехмед Хюсеин
    • 22. Стефан Апостолов Апостолов
  • КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
    • 1. Пирин Асенов Несторов
    • 2. Димка Василева Попстоянова
    • 3. Спас Владимиров Спасов
    • 4. Георги Димитров Пармаков
    • 5. Спас Христов Попов
    • 6. Виолета Йорданова Ерменкова
    • 7. Христо Венецков Божков
    • 8. Елен Иванова Янкова
 
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