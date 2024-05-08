Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от благоевградския избирателен район.
- БНО
- 1. Владимир Николов Живков
- 2. Николай Симеонов Иванов
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Йордан Стоянов Манасиев
- 2. Александър Веселинов Новаков
- 3. Мартин Серьожев Вътев
- 4. Елена Георгиева Манасиева
- 5. Венцислав Венциславов Узунов
- 6. Денис Стратиев Генев
- 7. Мирослав Данков Христов
- 8. Мартина Пламенова Шикова
- 9. Стефан Маринов Парлапански
- 10. Добромир Георгиев Славов
- 11. Томи Константинов Каракостов
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. ЦВЕТА ВАЛЕНТИНОВА РАНГЕЛОВА
- 2. КОСТАДИНКА СТОЯНОВА ДЖАГЪЛОВА
- 3. МУСТАФА МУСТАФОВ ЛЮМАНКОВ
- 4. ТЕОДОРА ОГНЯНОВА ДИМИТРОВА
- 5. МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
- 6. ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ
- 7. ГЕРГАНА КРУМОВА НИКОЛОВА
- 8. МАРИО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
- 9. ДЕЯН РОСЕНОВ СТОЙКОВ
- 10. ВЕРГИНИЯ ИВАНОВА СЕКУЛОВА
- 11. ИВАН ТОДОРОВ САМОКОВАРЕВ
- 12. АТАНАС ПЛАМЕНОВ КАРАМАНГАЛОВ
- 13. ВЕЛИЧКА ЛЮДМИЛОВА БОРИКОВА
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Танка Младенова Попова
- 2. Иван Недялкович Хаджиев
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Михаил Боянов Генадиев
- 2. Стефан Радославов Цончев
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Тошко Йорданов Хаджитодоров
- 2. Станислав Иванов Богдански
- 3. Иванка Василева Асенова
- 4. Миглена Георгиева Думанова
- 5. Красимир Георгиев Ангелски
- 6. Шериф Янузов Ходжов
- 7. Мустафа Мехмедов Кьоров
- 8. Марио Василев Герински
- 9. Веселин Стефанов Балев
- 10. Ангелина Крумова Попова
- 11. Петър Валериев Пандев
- 12. Георги Иванов Петров
- 13. Симеон Георгиев Шайков
- 14. Лилия Николаева Чакърова
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
- 2. ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
- 3. ИБРАИМ ИБРАИМОВ ЗАЙДЕНОВ
- 4. ФАТИМА ИСМАИЛ ЙЪЛДЪС
- 5. АХМЕД АХМЕДОВ ВРАНЧЕВ
- 6. ЕРИК ЮСУФОВ ФЕЙЗИЕВ
- 7. ШАБАН ШАБАН ХАДЖИОЛИ
- 8. МУСТАФА МУСА СИРАЧКИ
- 9. МИЛЕНА ЛИНКОВА БУНЦЕВА
- 10. КЪДРИ БАКИЕВ ИНУЗОВ
- 11. АТИДЖЕ САЛИХ МАНЗУРСКА
- 12. ИМАН ИВОВА ВАКЛЬОВА
- 13. МЕЛИХА РИФАТ АКБУЛУТ
- 14. РОСИЦА БИСЕРОВА МЕДАРОВА
- 15. АЙШЕ МУСТАФОВА МАЗГАЛДЖИЕВА
- 16. АСИМ ИЛХАН ЧАУШ
- 17. СТОЙЧО МАРИНОВ РИЗОВ
- 18. ЯХЯ МУСТАФА САНТУР
- 19. СУАТ ХАСАН КУНГЬОВА
- 20. КАДРИЕ САЛИЕВА ДЖАМБАЗСКА
- 21. СИМЕОН ФИЛИПОВ АНГЕЛОВ
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Кирил Спасов Ваклинов
- 2. Антон Йорданов Ников
- 3. Петър Живков Джельов
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Георги Захаринин Попов
- 2. Анелия Методиева Никова
- 3. Ангела Христова Гешева
- 4. Добрин Стефанов Балтов
- 5. Борислав Иванов Борисов
- ЦЕНТЪР
- 1. ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ
- 2. СЛАВЧО СТОЙЧЕВ ГУРГУЛЕЕВ
- 3. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГУЛЕВА
- 4. СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАДИЙСКИ
- 5. СТОЯН АНДРЕЕВ ЦВЕТКОВ
- 6. САВА ЛИНКОВ ШЕРИФОВ
- 7. ГЕОРГИ ИВАНОВ НОВОСЕЛСКИ
- 8. СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГУРГУШИНОВ
- 9. ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЮНДЖИЙСКА
- 10. ВЕРА ВЕСЕЛИНОВА КАЧУЛСКА
- 11. РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ РАДЕВ
- 12. ИВАН КОСТАДИНОВ ТУПАРОВ
- 13. МАРИЕЛА АСЕНОВА МАЗНЕВА
- 14. АНТОН СИМЕОНОВ КОСТАДИНОВ
- 15. МАРИАНА КОСТАДИНОВА СПАСОВА
- 16. ИЛИАНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА
- 17. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
- 18. СТЕФАНА КИРИЛОВА КОСТОВА
- 19. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЮРУКОВ
- 20. МАРИЯ НИКОЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА
- 21. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
- 22. ДАМЯН ИВАНОВ КАЧУЛСКИ
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Александър Цветанов Гарибов
- 2. Йордан Захариев Чипев
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Катина Никос Анастасова
- 2. Румен Александров Младенов
- 3. Виолета Иванова Кудева
- 4. Иван Благоев Кочев
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Иван Стоименов Гешев
- 2. Валери Бориславов Смиленов
- 3. Адриана Георгиева Брънчева-Драганова
- 4. Радослав Лазаров Костадинов
- 5. Тодор Стоянов Гюрев
- 6. Елена Георгиева Смилкова
- 7. Иван Стоянов Майсторов
- 8. Янко Атанасов Златев
- 9. Марияна Андреева Шехова-Канелова
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Владимир Йорданов Милков
- 2. Александър Кирилов Лазов
- 3. Пиер Стоянов Божилов
- 4. Златка Спасова Лазова
- 5. Стоян Димитров Вретенаров
- 6. Димитър Бойков Бешев
- 7. Сотир Серафимов Стоименов
- 8. Николай Борисов Чановски
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Красимир Дончев Каракачанов
- 2. Стоян Радков Божинов
- 3. Костадин Стоянов Миндов
- 4. Георги Борисов Миталов
- 5. Цоня Димитрова Кръстева
- 6. Михаил Лазаров Велев
- 7. Светлана Николова Радулова
- 8. Снежана Георгиева Стоева
- 9. Стойчо Иванов Рабаджиев
- 10. Лора Димитрова Пейчева
- 11. Светослава Петрова Китанова
- 12. Николай Цачев Цачев
- 13. Борис Вангелов Борисов
- 14. Христо Ставров Филатов
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Димитър Михайлов Ташев
- 2. Радослав Иванов Илиев
- 3. Мира Рашкова Атанасова
- 4. Десислава Петкова Влахова
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Николай Емилов Груев
- 2. Валентин Стойчев Текелов
- 3. Пламен Славчев Петров
- ПП МЕЧ
- 1. Кирил Атанасов Веселински
- 2. Страхил Стефанов Дончев
- 3. Десислава Светославова Стоянова
- 4. Мирела Христова Темелкова
- 5. Илиян Георгиев Атанасов
- 6. Николай Димитров Янчев
- 7. Радослав Милчев Илиев
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Ангел Методиев Тасев
- 2. Росица Петрова Кавазова
- 3. Атанас Владимиров Йосифов
- 4. Георги Димитров Чипов
- 5. Евгени Илиев Митушев
- 6. Атанас Георгиев Гъцев
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Даниела Станимирова Дашева
- 2. Димитър Христов Кьосев
- 3. Мартин Руменов Томов
- 4. Ленко Георгиев Панайотов
- 5. Светослав Николов Илиев
- ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Георги Панчев Куков
- 2. Юлиан Спасимиров Атанасов
- 3. Ангел Димитров Дечев
- 4. Александър Георгиев Василев
- 5. Велислава Минкова Георгиева-Флеминг
- 6. Илия Георгиев Стойков
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Любомир Иванов Стойков
- 2. Димитър Николов Диманов
- 3. Малинка Иванова Йорданова
- Зелено движение
- 1. Александър Димитров Дунчев
- 2. Владимир Евгениев Милушев
- 3. Андрей Николаев Ковачев
- 4. Александър Николов Пулев
- 5. Любомир Йорданов Попйорданов
- 6. Светослав Асенов Салкин
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Румяна Станоева Първанова
- 2. Кристина Никодимова Мурджова
- 3. Моника Господинова Господинова
- 4. Янко Атанасов Бахчеванов
- 5. Ахмед Мустафа Чолак
- 6. Свилен Николов Смиленов
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Владимир Николов Караджов
- 2. Елена Иванова Сотирова
- 3. Мария Иванова Радойкова
- 4. Живко Кирилов Иванов
- 5. Димитър Ангелов Пумпалов
- 6. Димитър Спириев Симеонов
- 7. Александър Андонов Шамкалов
- 8. Снежана Христова Ласкова
- 9. Костадинка Малинова Трайкова
- 10. Василена Костадинова Иванова
- 11. Георги Стоилов Филипов
- 12. Димитър Михайлов Бегинов
- 13. Милена Любомирова Ангова
- 14. Грозданка Пламенова Спасова
- 15. Милена Стоянова Смилянова
- 16. Кристиян Димитров Дончев
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. Христо Петьов Колев
- 2. Георги Андонов Шавулев
- 3. Ана Иванова Петрова
- 4. Магдалена Николаева Рачева-Иванова
- 5. Аврам Иванов Парнарев
- 6. Александър Момчилов Петков
- 7. Спасимира Димитрова Юручка
- 8. Денис Николаев Димитров
- 9. Ивайло Романов Иванов
- 10. Борис Любенов Джарков
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Корнелия Петрова Нинова
- 2. Веселин Христов Христов
- 3. Младен Стоименов Тимчев
- 4. Радослав Георгиев Кирев
- 5. Гергана Димитрова Орманлиева
- 6. Бистра Пламенова Низамска
- 7. Абедин Ракипов Камбуров
- 8. Любомир Николаев Алексиев
- 9. Лилко Ценов Айвазов
- 10. Тодор Илиев Крънджилски
- 11. Илиан Димитров Пангев
- 12. Георги Андонов Серафимов
- 13. Гюлзет Ресимов Фърговски
- 14. Христо Антонов Шомов
- 15. Димитър Руменов Савов
- 16. Александър Петров Палапуов
- 17. Костадин Михайлов Юнчов
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Албина Алексеева Анева-Томова
- 2. Гинка Милчева Григорова
- 3. Антони Александров Томанов
- 4. Иван Кръстев Чолаков
- 5. Иван Герасимов Петрински
- 6. Гергана Андонова Станоева
- 7. Борислав Христов Палестов
- 8. Васил Петров Астинов
- 9. Георги Павлов Попов
- 10. Петър Сашов Гайдарски
- 11. Вангел Димитров Арабаджиев
- 12. Мустафа Мехмед Кьос
- 13. Илияна Милчева Моравченска
- 14. Марян Иванов Биков
- 15. Евгения Кирилова Костова-Байова
- 16. Антон Георгиев Манчев
- 17. Кирил Венциславов Атанасов
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Андрей Иванов Цеков
- 2. Радослав Иванов Динев
- 3. Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина
- 4. Ваня Христова Кромбоа
- 5. Сейди Елзеров Абдишев
- 6. Мария Иванова Тенчева
- 7. Теди Росенов Николов
- 8. Димитър Кирилов Парасков
- 9. Николай Иванов Божков
- 10. Янко Митков Христов
- 11. Олег Атанасов Сатиев
- 12. Мартин Людмилов Петров
- 13. Иво Кирилов Иванов
- 14. Крум Добринов Стоилов
- 15. Атанаска Янкова Ковачева
- 16. Венко Николов Сабрутев
- 17. Георги Туфчов Сандъкчиев
- 18. Николай Михайлов Куколев
- 19. Методи Трайков Бисерков
- 20. Дейвид Владимир Давидков
- 21. Росица Василева Пандова-Йовкова
- 22. Марио Красимиров Граченов
- ГЕРБ-СДС
- 1. Росен Димитров Желязков
- 2. Илиан Кирилов Георгиев
- 3. Костадин Томов Стойков
- 4. Георги Иванов Георгиев
- 5. Никола Любенов Джингаров
- 6. Марио Николов Терзиев
- 7. Костадин Иванов Загорчин
- 8. Елена Велкова Ставрова
- 9. Йосиф Йорданов Кочев
- 10. Талип Исмаилов Чавдаров
- 11. Илия Филипов Сидеров
- 12. Андрей Емилов Миладинов
- 13. Славчо Костадинов Месов
- 14. Красимир Здравков Керезов
- 15. Иван Христов Талев
- 16. Владимир Иванов Кючуков
- 17. Мариела Георгиева Весалова
- 18. Татяна Стефанова Рибарска
- 19. Тони Иванова Чаушева
- 20. Кирил Цветанов Илиев
- 21. Хюсеин Мехмед Хюсеин
- 22. Стефан Апостолов Апостолов
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Пирин Асенов Несторов
- 2. Димка Василева Попстоянова
- 3. Спас Владимиров Спасов
- 4. Георги Димитров Пармаков
- 5. Спас Христов Попов
- 6. Виолета Йорданова Ерменкова
- 7. Христо Венецков Божков
- 8. Елен Иванова Янкова