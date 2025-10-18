"Този Конгрес е призив за действие. Мобилизацията на прогресивните сили означава да обединим хората и да зададем смел дневен ред на Европа. Чакат ни мащабни реформи в пазара на труда и образованието, ако искаме да отговорим на предизвикателствата на зелената и дигиталната трансформации. Конкурентоспособността е ключова за оцеляването на европейската икономика. В Съюза има държави, които са малки и такива, които не са осъзнали, че са малки. Само заедно можем да върнем Европа в състезанието. ЕС винаги е бил проект на мира. Време е да влезе обратно в тази роля."

Още по темата

Това заяви Сергей Станишев на Конгреса на ПЕС в Амстердам. Той бе посрещнат с бурни аплодисменти, като признание за отдадената му работа за лявото политическо семейство. "Екипът Сергей Станишев - Ахим Пост успешно ръководи европейската левица в продължение на 11 години и ние сме им безкрайно признателни затова", сподели водещият на събитието.

"Срещите ни винаги са вдъхновяващи - заради визията и другарството. Поздравявам Стефан за преизбирането му и приветствам куража на ПЕС и на парламентарната ни група да отстояват левите приоритети в новата Работна програма на ЕК. Предстоят и важни разговори по Многогодишната финансова рамка за следващия програмен период - трябва да сме сигурни, че никой не е оставен зад борда. Нашето предложение за нов приоритет - за достъпни жилища - ще бъде в центъра на дискусиите на следващото заседание на Европейския съвет в края на месеца."

Конгресът на ПЕС: "Бъдещето няма да чака. Нито хората на Европа."

През трите дни в работата на форума се включиха над 100 говорители в повече от 25 панели, събития и паралелни сесии - министър-председатели, еврокомисари, кметове, синдикалисти, активисти, журналисти и интелектуалци. Делегатите дадоха вот на доверие на Стефан Льовен за втори мандат и избраха своето ново ръководство. Те приеха 14 резолюции, които дефинират общата пътна карта за следващите години — колективен призив за укрепване на социалната демокрация и подновяване на прогресивния ангажимент на Европа.

Сред темите в дневния ред бяха: работни места и справедлив труд, климат, конкурентоспособност и Зелената сделка, демокрация и борба срещу крайната десница, Близкия изток и хуманитарната отговорност, големите градове, жилищната политика и качеството на живот, обновление на социалната демокрация, предизвикателствата пред медиите, Украйна, отбрана и сигурност, жените и лидерството. Комитетът на регионите допринесе с панел Нашите общности, нашето бъдеще, който внесе местна перспектива в европейския дебат.

Снимка: Пресцентър

Действия за справедливост, демокрация и мир

Стефан Льовен очерта приоритетите на новия мандат — справедливост и достойнство, демокрация и мир — и призова прогресивните сили да отхвърлят страха и разделението и да превърнат надеждата в действие:

"Отказваме да приемем негативния сценарий за международните отношения и предстоящи търговски войни. Отказваме да се прекланяме пред онези, които използват войната като оръжие за доминация. Нужни три стълба на действие: действия за справедливост и достойнство, действия за демокрация и действия за мир. Настоящето време не ни оставя избор — трябва да постигнем резултати. Историята ни учи, че умиротворението не спира авторитаризма, а го насърчава. Не можем да се върнем към това мрачно минало. Ще се борим срещу крайната десница с всички сили. Бъдещето няма да чака. Нито хората на Европа. Ние, социалистите, имаме задължението да мислим напред — какво ще бъде обществото ни, когато мирът настъпи, а не войната."

Снимка: Пресцентър

Ираче Гарсия: Работната програма, която Комисията ще представи през ноември, ще бъде моментът на истината. Ще подкрепим амбицията, но не и самодоволството

Докладите за дейността на ПЕС и Групата на социалистите и демократите (S&D) показаха как труден политически цикъл бе превърнат в резултати. В този контекст първият вицепрезидент на ПЕС и председател на Групата S&D Ираче Гарсия призова за нова вълна на мобилизация и смелост:

"Една година след началото на този парламент показахме как изглежда лидерството. Определихме дневния ред на тази Комисия — не заради властта, а заради хората. Осигурихме Европейски план за достъпно жилищно настаняване, първия в историята комисар по жилищната политика и специална парламентарна комисия, защото вярваме, че домът не е привилегия, а право.

Спечелихме ангажименти за Стратегия срещу бедността, Пътна карта за качествени работни места, Пакт за социален диалог и засилена Детска гаранция. Но нека бъдем ясни: това са само думи — и думите трябва да станат реалност. Работната програма, която Комисията ще представи през ноември, ще бъде моментът на истината. Ще подкрепим амбицията, но не и самодоволството. Нашата подкрепа не е празен чек. Тя е морален договор: постигайте резултати за хората или отстъпете."

Снимка: Пресцентър

Разширяване на прогресивното семейство

Делегатите приветстваха нови членове на ПЕС: Place Publique (Франция), Партия на свободата и справедливостта/SSP (Сърбия) и Vetëvendosje/LVV (Косово) — разширявайки обхвата на партията в Европа и отвъд нея.

Напред: Зелената сделка и конкурентоспособността

В последния ден делегатите ще се съсредоточат върху следващите стъпки на Европа по Зелената сделка, чистата индустрия и конкурентоспособността — в тясна връзка със сигурността, демокрацията и глобалните партньорства — с участието на Джакомо Филибек, Стефан Льовен, Антониу Коща и заключителни речи на Педро Санчес и Франс Тимерманс.

ИЗБРАНО
Милена Славова: Тези 40 години не са били напразни Лайф
Милена Славова: Тези 40 години не са били напразни
11901
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата Корнер
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата
17792
София се сдобива с първата си branded residence Бизнес
София се сдобива с първата си branded residence
10618
Лари Елисън е на път да постигне мечтата си за AI, който да наблюдава всеки IT
Лари Елисън е на път да постигне мечтата си за AI, който да наблюдава всеки
1868
Той разбил сърцето на Мерилин и се чувствал виновен за смъртта й Impressio
Той разбил сърцето на Мерилин и се чувствал виновен за смъртта й
7313
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим Trip
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим
4386
Може ли едросмленият черен пипер да увреди вашия незалепващ тиган Вкусотии
Може ли едросмленият черен пипер да увреди вашия незалепващ тиган
98