Министърът нарече инсинуация твърдението, че парцелът с археологическия паметник ще бъде продаден и върху него ще се строи

2862 Снимки в колаж: Министерство на културата, Мариан Бачев, Google maps

Министърът на културата Мариан Бачев излезе с позиция, в която отрича за евентуална продажба на римския амфитеатър в центъра на София, зад "Младежкия театър". Обектът беше част от списъка на държавните имоти с отпаднала необходимост, на брой 4400, подадени от всички министерства.

Бачев обяснява, че взема отношение по темата сега, защото е в отпуск, но е категоричен, че археологическият комплекс ще остане на държавата и върху него няма да се строи. За целта министърът водел разговори с БЕХ, чиято собственост е парцелът с древните римски руини.

"Докато съм в кратък отпуск, в публичното пространство се появиха поредните инсинуации - този път, че върху античния амфитеатър на Сердика в столицата щяло да се строи. Нека кажем ясно каква е истината: Още от началото на мандата с екипа ми в Министерство на културата активно работим за това Римският амфитеатър в София да бъде спасен, развит и превърнат в жива част от културния живот на столицата", обяснява в позиция във Фейсбук министърът на културата.

По думите му над 20 години не са предприемани реални действия за бъдещето на този уникален обект.

"Затова вече повече от месец и половина водим разговори с Министерство на енергетиката, лично с министър Жечо Станков и с ръководството на БЕХ, за да бъде прехвърлена собствеността на терена към Министерството на културата", обяснява Мариан Бачев.

Мълчанието си досега за това какво е планирал за амфитеатъра Бачев оправдава с поговорка: "Мъдрият народ е казал: "Не казвай хоп, преди да си скочил." И затова досега не съм казвал и дума, с изключение на един брифинг в Министерски съвет на Република България, където потвърдиха тезата си", заявява министърът.

Територията, която досега беше предвидена за административна сграда на НЕК, е неразривна част от археологическия резерват "Сердика-Средец" и носи изключителна историческа и културна стойност, посочва Бачев. И разкрива какви ще бъдат дейяствията на МК, когато поеме имота от Министерство на енергетиката.

"Плановете ни включват и използване на съседен имот - чрез отчуждаване или замяна - за да създадем сценично пространство, вдъхновено от европейските примери: лятна сцена, изградена върху римските редове, където древността и съвременното изкуство ще се срещат в едно живо културно преживяване", обяснява министърът.

И поема ангажимента, че нито той, нито екипът му ще позволи да древният паметник да бъде застроен. "Историята не е място за забрава или за застрояване. Римският амфитеатър е част от културната сърцевина на София. Аз и екипът ми няма да позволим да бъде нищо по-малко", зарича се министърът на културата.

Амфитеатърът е строен през IV век от император Диоклециан, а е завършен най-вероятно по времето на Константин Велики. В момента част от него е вградена в хотел, който не работи, а останала е буренясал зад заграждения парцел, досами бул. "Дондуков".

