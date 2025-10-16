Президентката на РСМ се е оплакала на шефката на ЕК, че някои членове на ЕС от Балканите използват привилегирования си статут, за да блокират пътя на Скопие към съюза

2175 Снимка: Кабинет на президента на РСМ

На срещата си вчера с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска е изразила "готовност за македонско-български разговори след местните избори", се казва в съобщение от кабинета на президента на страната, изпратено до медиите днес.

"Силяновска очаква съдействие от ЕС за намиране на креативно решение за деблокиране на македонската интеграция, защото, както подчерта, приемането на страните от Западните Балкани в ЕС не е само въпрос на разширяване, но и засяга сигурността и стабилността на Европа. Инициативата за реформиране на процеса на вземане на решения в ЕС, която би включвала и въпроси, свързани с разширяването на Съюза, тоест въвеждането на гласуване с квалифицирано мнозинство, би било смело решение според Силяновска-Давкова, което би довело до крачка напред в европейската интеграция", се казва в съобщението.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вчера беше на посещение в Скопие в рамките на регионалната си обиколка, когато се срещна с премиера на страната Християн Мицкоски, с председателя на парламента Африм Гаши и с президента Силяновска, предаде БТА.

Гордана Силяновска е оценила посещението като окуражаващо и стимулиращо за европейската интеграция на региона, а Урсула фон дер Лайен от своя страна е започнала разговора, изразявайки "открития интерес на ЕС към Западните Балкани поради естествената им европейска принадлежност в географски, исторически и културен смисъл, но и поради тектоничните промени в международния ред и засилените глобални и европейски заплахи за сигурността".

Президентът на Северна Македония е потвърдила ангажимента си за изпълнение на стратегическата цел на страната - пълноправно членство в ЕС.

"Тя сравни Балтийските страни и Балканите, като посочи очевидната разлика: в първите страните членки на ЕС заставаха зад съседите си, а във втория случай някои членове на ЕС използват привилегирования си статут, за да обуславят и дори блокират политическия път на съседката си към Брюксел", се посочва в прессъбщението.

Гордана Силяновска-Давкова е предупредила "за опасността от повтаряне на прецедента на билатерализацията на македонския интеграционен процес, извън критериите от Копенхаген, не само в регионалните рамки, но и по-широко".

"Същевременно тя припомни за неуважението, т.е. нарушаването на някои фундаментални принципи и ценности на основните конститутивни актове на ЕС, които гарантират националната и културна идентичност на държавите и нациите, както и достойнството и неприкосновеността на гражданите", се казва в съобщението.

По време на посещението на председателя на ЕК в Северна Македония изявления нямаше, но Фон дер Лайен изпрати посланията си чрез публикация в платформата Екс.

Потвърждавайки подкрепата на Европейския съюз за Северна Македония по евроинтеграционния й път, тя написа, че единствената стъпка, която страната трябва да предприеме преди началото на преговорите, е да направи договорената конституционна промяна.

