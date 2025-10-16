На срещата си вчера с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска е изразила "готовност за македонско-български разговори след местните избори", се казва в съобщение от кабинета на президента на страната, изпратено до медиите днес.

Македонският въпрос

"Силяновска очаква съдействие от ЕС за намиране на креативно решение за деблокиране на македонската интеграция, защото, както подчерта, приемането на страните от Западните Балкани в ЕС не е само въпрос на разширяване, но и засяга сигурността и стабилността на Европа. Инициативата за реформиране на процеса на вземане на решения в ЕС, която би включвала и въпроси, свързани с разширяването на Съюза, тоест въвеждането на гласуване с квалифицирано мнозинство, би било смело решение според Силяновска-Давкова, което би довело до крачка напред в европейската интеграция", се казва в съобщението.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вчера беше на посещение в Скопие в рамките на регионалната си обиколка, когато се срещна с премиера на страната Християн Мицкоски, с председателя на парламента Африм Гаши и с президента Силяновска, предаде БТА.

Фон дер Лайен към Скопие: Топката е във вашето поле, ЕС е готов
Виж още Фон дер Лайен към Скопие: Топката е във вашето поле, ЕС е готов

Гордана Силяновска е оценила посещението като окуражаващо и стимулиращо за европейската интеграция на региона, а Урсула фон дер Лайен от своя страна е започнала разговора, изразявайки "открития интерес на ЕС към Западните Балкани поради естествената им европейска принадлежност в географски, исторически и културен смисъл, но и поради тектоничните промени в международния ред и засилените глобални и европейски заплахи за сигурността".

Президентът на Северна Македония е потвърдила ангажимента си за изпълнение на стратегическата цел на страната - пълноправно членство в ЕС.

"Тя сравни Балтийските страни и Балканите, като посочи очевидната разлика: в първите страните членки на ЕС заставаха зад съседите си, а във втория случай някои членове на ЕС използват привилегирования си статут, за да обуславят и дори блокират политическия път на съседката си към Брюксел", се посочва в прессъбщението.

Гордана Силяновска-Давкова е предупредила "за опасността от повтаряне на прецедента на билатерализацията на македонския интеграционен процес, извън критериите от Копенхаген, не само в регионалните рамки, но и по-широко".

"Същевременно тя припомни за неуважението, т.е. нарушаването на някои фундаментални принципи и ценности на основните конститутивни актове на ЕС, които гарантират националната и културна идентичност на държавите и нациите, както и достойнството и неприкосновеността на гражданите", се казва в съобщението.

По време на посещението на председателя на ЕК в Северна Македония изявления нямаше, но Фон дер Лайен изпрати посланията си чрез публикация в платформата Екс.

Потвърждавайки подкрепата на Европейския съюз за Северна Македония по евроинтеграционния й път, тя написа, че единствената стъпка, която страната трябва да предприеме преди началото на преговорите, е да направи договорената конституционна промяна.

ИЗБРАНО
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки) Лайф
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки)
33373
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му Корнер
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му
20375
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света? Бизнес
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света?
2909
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
6548
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовград Impressio
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовгр...
6099
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж? Trip
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж?
5452
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят Вкусотии
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят
975
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация? Zodiac
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация?
976
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света Времето
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света
607