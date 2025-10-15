"Напълно подкрепяме Северна Македония по пътя ѝ към ЕС. Можете да разчитате на нас. Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов", написа председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в платформата "Екс" след срещите си в Скопие, в рамките на балканската си обиколка, съобщават медиите в Северна Македония.

Македонският въпрос

От правителствения пресцентър на Северна Македония информираха с кратко съобщение за посещението на председателя на Европейската комисия в страната, предаде БТА.

На срещата й с премиера на страната Християн Мицкоски са били обсъдени "европейската перспектива, напредъкът на процесите на реформи, икономическото сътрудничество, енергийната сигурност и цифровата трансформация", а Мицкоски е подчертал "решимостта на правителството да ускори европейската интеграция на страната чрез конкретни резултати и изпълнение на европейските стандарти".

"Той посочи, че страната очаква ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз, като потвърждение на европейската перспектива и подкрепа за гражданите, които остават ангажирани с европейските ценности от десетилетия. Посещението на председателя на Европейската комисия е потвърждение на открития диалог и взаимната готовност за задълбочаване на партньорството в интерес на стабилността, икономическото развитие и европейското бъдеще на страната", се казва в съобщението.

Мицкоски: Очакваме по-решителни действия от ЕК и ЕС по отношение на нашия източен съсед
Виж още Мицкоски: Очакваме по-решителни действия от ЕК и ЕС по отношение на нашия източен съсед

В Скопие Фон дер Лайен се срещна и с президента на страната Гордана Силяновска, както и с председателя на парламента Африм Гаши.

Северна Македония е последната държава в балканската обиколка на председателката на Европейската комисия. По-рано тази седмица тя бе в Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, а днес проведе разговори в Сърбия и Косово.

ИЗБРАНО
Рак на панкреаса погуби легендата на соул музиката Д'Анджело Лайф
Рак на панкреаса погуби легендата на соул музиката Д'Анджело
16874
Испанските медии: Българите? Вратар и нищо друго. А бяха в елита през 90-те със Стоичков Корнер
Испанските медии: Българите? Вратар и нищо друго. А бяха в елита през 90-те със Стоичков
22825
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници? Бизнес
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници?
14191
Хакер зад решетки подмени данни в базата на румънски затвор IT
Хакер зад решетки подмени данни в базата на румънски затвор
957
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица Impressio
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица
7982
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия URBN
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия
1066
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция Trip
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция
5081
Бързо телешко с къри и чушки Вкусотии
Бързо телешко с къри и чушки
565
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си Zodiac
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си
757
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване Времето
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване
1040