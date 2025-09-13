"Този свят е потенциално мирен. Няма безнадеждна идейна агресия и ние свикваме на това ново общество, то си има своите конфликти. То е много по-некърваво от предишните. Няма фундаментална причина да се сбие светът." Тази позиция аргументира пред БНР социологът Андрей Райчев.

Президентът Радев

В предаването "Политически НЕкоректно" той изрази мнение, че Китай, Индия и Русия са консуматорски общества и искат да се върнат към предишното - "много миролюбив консуматор", и не са идейни, а от това следва, че сблъсъците, които ни водят до ръба на войната не са на живот и смърт, а сблъсъци за уточнения на граници. Решава се въпросът къде свършва Европа и къде започва Русия, настоя той.

Според социолога днешното общество "не се управлява постарому, със "строй се, преброй се", а със страх и обнадеждаване. От страшен чичо с тояга и няколко моркова в джоба за всеки случай, властта се е превърнала в келнер, гласи оценката на социолога, според когото обичайно подозираме келнера, че обслужва лошо и че краде.

"На 25 февруари (след началото на войната в Украйна - бел. ред.) нямаше ковид, защото дойде другият страх. Това са много, много слаби власти, които нищо нямат като оръжие, освен да тревожат като обнадеждават."

"Ако спадне войната в Украйна, е една ситуация, ако не спадне - друга, ако се изостри - трета. Сглобката възникна заради войната. (...) За България е много добре тази война да спре. За България, за Полша, за Естония това е страшно важно, защото се е възпалило много тежко. Наистина може да стане и така, и така. В пряк кръвен интерес на Путин е да спре войната. Западът тласка Русия към Китай с всички сили, президентът Си си пие кафето и гледа как Русия се свлича към Китай. За една велика страна това е много опасно", коментира Андрей Райчев.

Президентските избори у нас са поднасяли най-много изненади - на два пъти червен кандидат печели и стои 8 години, без намек на прогноза за това, напомни социологът. "Две огромни изненади с огромни последици. 16 години българският президент не е този, който ни се вижда вероятен да стане." 

Андрей Райчев: Политиците няма да предприемат резки ходове, докато не видят какво става в Украйна
"За президентския вот Борисов говори като класически центрист. На втори тур срещу кандидата на ГЕРБ ще се яви "ляво или националистическо", а ако ПП-ДБ прибегнат до "схемата на обречения професор", вече ще сме виждали това няколко пъти", обясни Райчев.

Има два дразнителя за част от опозицията - Пеевски и корупцията и Путин и войната, като "Путин е по-силният стимул за протеста от Пеевски", отчита социологът.

"Какво друса Сърбия вече толкова време - паднала козирка води до безадресно, но страшно недоволство. В Румъния козирка не затисна никого, но нацията се засили да гласува за периферен човек с екстремни възгледи. Подобно огромно и безадресно недоволство несъмнено има и у нас", направи паралели Райчев.

В Сърбия и Румъния политическата система не поема напрежението на обществото. В Германия и Франция това избива в несистемни партии, които засега успяват да изолират, но не е ясно за колко време, каза той.

"Българите много се дразнят от кръв. България е рядко миролюбива нация. Има фундаментална застрашеност на елита като цяло", смята Андрей Райчев. По думите му, управлението се крепи на вдигането на стандарта на живот и на фундаменталното разделение на обществото ни. 

Според него от 8 години българите вече не искат никого и там е проблемът - "не е влюбването - тоя ще ни оправи", каквито са били предишните "влюбвания на нацията".

Радев изпусна момента и времето не работи за него. Сега му трябват избори, но не му ги дават, защото ще ги загубят, подчерта Райчев и прогнозира, че вече няма да бъдат връчвани големи мнозинства като в близкото минало.

"Истинска беля, която да нокаутира страната, са турците. Пеевски е реалност", изтъкна още социологът, като постави и въпроса "възможно ли е разбирателство между Радев и Борисов - двете големи фигури в страната" и нарече единствената стабилна договорка такава между двамата.

"Няма съмнение, че "Ново начало си е станало" реален фактор в държавата. Мечтата на Доган беше смесена партия, този тръгва да го прави. Много бързо отписахме Доган. Тази битка не е свършила. Много обичат хиените да нападат стар лъв. Той им казва - не съм стар лъв."

