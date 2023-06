България и Австрия ще продължат партньорството си в борбата с нелегалната миграция и за охраната на външните граници на ЕС в интерес на сигурността на европейските граждани. Това беше общата позиция на президента Румен Радев и на федералния канцлер на Австрия Карл Нехамер, които проведоха среща във Виена. По покана на австрийския канцлер българският държавен глава е на работно посещение в Австрия за участие в тазгодишното издание на Европейския форум Вахау.

България работи за присъединяването си към Шенген още през тази година, подчерта на срещата Румен Радев. Президентът изрази и очакването си редовното българско правителство да се възползва от постиженията на служебния кабинет, за да се материализират усилията на страната ни в тази насока.

Двамата обсъдиха стартиралия европейски стратегически подход за управление на външните граници през следващите 5 години, с приоритетната роля на България, включително оказване на финансова подкрепа за страната ни.

Президентът Радев изрази очакването си все повече държави членки да изпратят у нас свои представители в инициираната в резултат на засиленото сътрудничество между България и Австрия целева работна група за противодействие на нелегалната миграция. Нейният фокус е върху разследването на финансовите и организационни мрежи в Европа, които ръководят тази престъпна дейност, а президентът изрази надежда новото редовно правителство да открие центъра на целевата група в поетия вече като ангажимент срок.

По време на срещата Румен Радев и Карл Нехамер обсъдиха и широк кръг от въпроси на българо-австрийските отношения, сред които икономическото и инвестиционно сътрудничество, партньорството в сферата на сигурността, както и теми от дневния ред на ЕС.

Преди заминаването си тази сутрин Радев заяви, че с днешната си визита очаква да постигне напредък по темата за присъединяването на България към Шенген. Според него е напълно реалистично страната ни да бъде приета в зоната за свободно пътуване без контрол по вътрешните граници на 1 октомври.

Австрия и Нидерландия са страните, които до момента изразяват резерви към членството на България и не я допускат в Шенгенското пространство.

Междувременно българският министър-председател акад. Николай Денков разговаря по телефона с румънския си колега Йон-Марчел Чолаку, като двамата премиери се обединиха около тезата България и Румъния да продължат заедно в усилията си да се присъединят към Шенгенското пространство. Двете страни се надяват това да се случи по време на испанското председателство на Съвета на Европейския съюз до края на тази година.

Good conversation with Nikolai Denkov, the new PM of Bulgaria.

We discussed about bilateral cooperation, having a stronger voice in the #EU, border cooperation, economic relations and a common #Schengen accession strategy.