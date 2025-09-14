Парламентът

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов присъства на официалното отваряне на магистрала "Европа" в качеството си на бивш премиер, по чието време е започнал строежът. И отчете, че закъснението при довършването й с три години я е оскъпило наполовина. Хвърли вината за това на управлението на ПП-ДБ.

"Днес откриваме и последния участък от АМ "Европа", но аз помня, когато я започвахме и колко трудно беше. Всичко трябваше да е готово преди 3 години. Резултатът е, че сега е 50% по-скъпо и 3 години по-късно. Българският гражданин си е платил за безвремието", направи рекапитулацията Борисов.

По думите му вината за забавянето и оскъпяването на аутобана носят от ПП-ДБ.

"Вятърът на Промяната оскъпи магистралата и ни струва 50% повече! Индексацията тук е най-малка, при АМ “Хемус” е двойна! Ще се опитаме да поправим тези 4 години. Цените за строителство са други вече. Но нека не си помрачаваме дните, днес откриваме нещо хубаво и за региона, и за тол-системата, защото ще генерира повече пари", коментира бившият премиер.

"По тази магистрала символично заведохме България в Еврозоната и Шенген. Правителството работи, така че и мониторинговият механизъм за България, който съществува от 26 години, да падне. Това ги дразни", каза той по адрес на опозицията и най-вече на ПП-ДБ, които внесоха петия вот на недоверие, заради проблемите във вътрешния ред и сигурността.

"Какво предлагат? Да се прегърнат с "Възраждане", които протестират срещу европейския ни път?", изрази учудване Борисов, че този път формациите с противоположни основополагащи позиции са се събрали заедно да свалят кабинета "Желязков".

"Лицемерието им е и в това, че изобщо не се интересуват от президентските избори. Планът им е да разрушат, без никакъв план какво да съградят. Те отиват на протест и се сбиват помежду си! Какво правителство ще съградят?!", заключи Борисов.

Той отново се спря на казуса с боя в Русе, при който четирима младежи пратиха шефа на ОД на МВР в болница. Впоследствие съдът ги пусна в домашен арест, а междувременно в града и в столицата избухнаха протести с искане на оставката на Митов.

Борисов отново даде да се разбере, че не одобрява подхода на МВР с поднасянето на информацията за инцидента пред обществото. И се опита да смегчи смъмрянето на вътрешния министър Даниел Митов, като го отчете на емоции. Вчера лидерът на ГЕРБ беше по-остър с изказването си по темата, като попита какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като 15-20-годишни го бият.

"Министърът на вътрешните работи е нормално да се изкаже емоционално, както ще направи всеки един човек, ако намери колегата си пребит и със скъсан бъбрек! Избързаха с версии и изказвания, а има технологичен период. Трябваше малко хладнокръвие, за да излязат записите и да се приключи още там, а процесът да се остави в съдебна фаза", критикува МВР и разследващите лидерът на ГЕРБ.

