Няма опасност икономиката да пострада заради европейските планове за превъоръжаване, заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов

872 Снимка: БТА

Очакваме скоро правителствата на Белгия и Нидерландия да вземат решение за изписване на минни ловци, които ние ще придобием, каза тази вечер във Варна министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе гост на тържественото събрание-концерт по случай 146-ата годишнина от създаването на Военноморските сили на България, предаде БТА.

В празника се включи и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който поздрави личния състав на бойния флот.

Запрянов уточни, че минните ловци, макар и втора ръка, ще бъдат модернизирани и способностите на военния ни флот ще нараснат. По думите му дори да има мирно споразумение и войната в Украйна да спре, минната опасност в Черно море ще остане. Вече почти сме постигнали политическа договорка с Белгия и Нидерландия, така че нашият флот ще продължи с развитието си, допълни Запрянов.

Снимка: БТА

Министърът уточни, че всички проекти за модернизация на въоръжените сили вървят в срок. Той припомни още, че първият изцяло нов, модерно оборудван и въоръжен многоцелеви кораб за ВМС ще бъде готов през следващата година.

Най-късно до края на този месец ще стане ясно с какви средства ще разполага страната ни по механизма "Сейф" на Европейския съюз, каза още Запрянов. Той подчерта, че няма опасност икономиката да пострада заради европейските планове за превъоръжаване. Напротив, това трябва да води до растеж и стабилност, допълни министърът. Той припомни, че в момента страната ни има четири действащи модернизационни проекта, а ако механизмът тръгне, ще стартират още девет. Никога в цялата история на българските въоръжени сили не е имало 13 проекта, свързани с модернизацията им и то на огромна стойност, посочи Запрянов.

Снимка: БТА

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов благодари на служещите във ВМС за усилията по осигуряването на морската сигурност на страната ни. По думите му флотът го прави както самостоятелно, така и в рамките на колективната сигурност, и в партньорство с нашите съюзници от НАТО в акваторията на Черно море.

Снимка: БТА

Адмиралът коментира, че да се говори за придобиване на две подводници със стари технологии на политическа цена е нецелесъобразно. Той уточни, че се работи за подводния домейн и се търсят варианти страната ни да има такива способности, като подчерта, че подводниците имат значение в Черно море, но те трябва да бъдат по-малки, по-модерни, по-способни и с по-малък екипаж.

Снимка: БТА

Поздравителен адрес от името на президента Румен Радев прочете неговият съветник по военната сигурност вицеадмирал Митко Петев. В приветствието си към служещите във флота главнокомандващият посочва, че ВМС достойно изпълняват своята мисия - да бъдат верен страж на нашето българско море и изразява убеденост, че те ще продължат да отговарят на предизвикателствата на времето и да бранят родния бряг с всеотдайност и професионализъм.

