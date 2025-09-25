"Проблем с работата на Народното събрание няма, старая се да съдействам на всички ПГ", коментира Киселова по повод подписката за отстраняването й

Наталия Киселова не се тревожи от подписката на опозицията, която ще иска свалянето й от председателския пост в парламента. Тя е категорична, че демонстрира обективно отношение към всяка от политическите сили в пленарната зала.

"Всяка парламентарна група сама преценява какво поведение да предприеме в залата и извън нея. Поводът, по който търсят подкрепа, е въпрос, по който можеше да направят възражение и да бъде обсъден на председателски съвет. Към всички парламентарни групи се държа обективно, така че, както решат – така да постъпят. Пожелавам им успех", коментира Киселова, цитирана от Нова телевизия.

Още сутринта, след провала на заседанието заради липса на кворум, от "Възраждане" заявиха, че започват да събират необходимите им 80 подписа за отстраняването й. От МЕЧ и ПП обявиха, че ще ги подкрепят.

Наталия Киселова коментира, че събирането на подписи е периодично усилие на различни парламентарни групи, които не са я подкрепили, за да консолидират опозицията около себе си.

"Аз съм един от 240 и се стремя да бъда достатъчно обективна с всички парламентарни групи. Когато идват да търсят съдействие или да разрешим възникнал въпрос, се старая да съдействам на всички", коментира председателят на парламента.

"Проблем с работата на Народното събрание няма", коментира Киселова по повод липсата на кворум за втори пореден ден.

Киселова посочи, че през последните години се е установила практика опозицията да се въздържа да се регистрира тогава, когато се открива заседанието или се прави проверка на кворума, а след това да заявява, че желае да им бъдат извинени отсъствията.

"Това поведение ми се струва безотговорно, не към нас, останалата част от народните представители, а към българските граждани, които очакват да се повдигат въпроси, важни за тях", каза председателят на парламента, цитира я БТА.

Киселова коментира, че напрежение се създава не толкова в пленарната зала от опозицията, колкото през медиите и на улицата.

Тя обясни изащо е имало отсъстващи от заседанието през последните два дни.

"Има няколко делегации, които са част от международната дейност, в които има представители на различни парламентарни групи, част от депутатите се връщат днес, а друга част утре. Другата седмица продължаваме. Не провиждайте нещо, което го няма", добави Киселова.

По отношение заповедта ѝ за забрана на достъпа на външни лица до сградата на парламента на 25 септември, председателката на НС заяви, че такива ограничителни мерки се пускат периодично с цел да не се възпрепятства работата на Народното събрание. Тя отбеляза, че е много важно народен представител като покани гост да има уведомление за това.

Наталия Киселова коментира и информацията, че не е изпратила въпроси на народни представители до министрите относно това защо и за какво ги търси лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Тя обясни, че парламентарният контрол е дейност, която упражнява парламентът към конкретна дейност или по политика на министър-председателя, когато е за правителството и за отделно ведомство, когато е министър.

"Когато търсиш информация, която не попада в обхвата на парламентарния контрол, учтиво се връща и след това има възможност да се обсъди на председателски съвет", мотивира се Киселова.

