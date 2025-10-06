Кирил Петков, Николай Денков и "тази компания" бяха ангажирали един бивш офицер от централа на посолство да купуват "Лукойл", свидетелства лидерът на ГЕРБ

В интервю, проведено на улицата пред дома му в Банкя, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира публикация в американското издание "Уолстрийт джърнъл". В разговор "на ти" с Николай Бареков, той категорично отрече да е предлагал рафинерията "Лукойл" на Доналд Тръмп-младши, като насочи вниманието към своите политически опоненти.

"Как ще предлагам "Лукойл"? Единственият, който е идвал при мен да говори за "Лукойл", са Кирил Петков, Николай Денков и тази компания. Бяха ангажирали един бивш офицер от централа на посолство да купуват "Лукойл". Аз им казах: "Вие в какво качество ще го купите? Как ще го купите? То си е руска собственост, има си собственици. Дали продават или не, както виждате, до ден-днешен не са го продали", заяви Борисов.

Коментарът на Борисов идва ден след като "Уолстрийт джърнъл" публикува статия, в която се твърди, че на обяд с Доналд Тръмп-младши и ръководители на Nexo, лидерът на ГЕРБ е "повдигнал въпроса за желанието си за американска инвестиция в газопровода, като е извадил хартиена карта".

Лидерът на ГЕРБ представи друга версия, като заяви, че открито промотира газопровода пред всички, защото е успешен проект, построен с разрешението на бащата на събеседника му.

Аз го промотирам на всички. Защо да не го промотирам? Баща му ми разреши да го направя и не позволи, президентът Доналд Тръмп, България да бъде заобиколена. Аз му казах: "Ето това сме направили, вече работи, вече дава по 900 милиона на година печалба."

Според изданието, Борисов е търсил и облекчаване на санкциите по закона "Магнитски" за свои съюзници.

Публикацията предизвика остра политическа реакция. Тя беше разпространена първо от Кирил Петков и от официалната Фейсбук страница на "Продължаваме промяната". Твърденията в статията станаха повод лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов да обяви, че подава сигнал в прокуратурата срещу Борисов за "национално предателство". По този повод Борисов заяви в разговора с Бареков: "Как ще съм предлагал? Ще отида и ще напиша, че не е вярно" и се възмути: "Аз не знам докъде е паднало самочувствието на държавата ни, че каквото и да се напише в някой вестник, веднага се приема за истина."

Лидерът на ГЕРБ потвърди, че е лобирал за санкционирани по "Магнитски", но само за представителите на ГЕРБ, които бяха арестувани по време на премиерския мандат на Кирил Петков. "Аз съм говорил за моите хора и никой не може да ми забрани. За тези, които бяха санкционирани по най-незаконния начин. Имам предвид и незаконния им арест в България", заяви Борисов и уточни, че е разказвал за случилото се, но без да плаща за лобизъм: "Няма нито една стотинка платена. Нула."

В интервюто Борисов уточни, че срещата му с Доналд Тръмп-младши не е била кратка, а е продължила "близо час" под формата на "цял обяд", като с него е била началникът на кабинета му Деница Желева. На директен въпрос дали на срещата е ставало дума за Делян Пеевски, лидерът на ГЕРБ отговори: "Категорично не. Аз нямам в контекста на какво да го сложа."

В политическата част от интервюто Борисов каза: "Сега сме в коалиция на нежелаещите, защото няма друга" и припомни, че ПП-ДБ са поставили условието "без Борисов премиер". "Щом искате без Борисов, ето ви, оправете се", казал той тогава, което е довело до настоящата конфигурация.

Лидерът на ГЕРБ защити правителството с аргумента, че то осигурява ръст на доходите. На реплика, че инфлацията изяжда този ръст, той отговори, че задача на КЗК и министрите е да се справят с поскъпването, като "стеснят хранителната верига".

На въпрос за придобиването на хотел от съпругата на премиера Росен Желязков в центъра на София , Борисов отказа коментар с думите: "Той да си отговаря".

