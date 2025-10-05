Бившият премиер тълкува откъс от статия в The Wall Street Journal, описващ момент от гостуването на Доналд Тръмп-младши в България

Съпредседателят на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков обвини лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е предлагал газопровода "Турски поток" в замяна на отмяна на американските санкции по закона "Магнитски" срещу Делян Пеевски. С пост във Фейсбук, бившият министър-председател определи предполагаемото действие като "абсолютен срам" и приложи като доказателство скрийншот от статия на американското издание The Wall Street Journal (WSJ).

"Като бивш премиер, ме е срам да чета днес във Wall Street Journal, че Борисов е предлагал тръбите на "Турски поток" срещу какво?! Срещу молбата му да бъдат махнати санкциите на Пеевски! Абсолютен срам за Борисов - като лидер на управляващата партия и бивш министър-председател!", пише Кирил Пертков.

Публикацията му идва в контекста на статия на WSJ от 4 октомври, озаглавена "Той използва името на Тръмп-младши в преследване на сделки за милиарди. И става неловко" (He Drops Trump Jr."s Name in Pursuit of Billion-Dollar Deals. It"s Getting Awkward.). Основен фокус на материала е американският инвеститор Джентри Бийч, приятел на Доналд Тръмп-младши, който според изданието "е оставил диря от объркване в чужбина, докато ухажва чуждестранни официални лица и бизнес лидери, за да си осигури инвестиции в минното дело, петролопроводи и недвижими имоти".

Откъсът, споделен от Кирил Петков, е част от този по-голям материал и описва срещата между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши в София през април тази година. Според текста на WSJ, Борисов е видял посещението на сина на американския президент като възможност. В статията се посочва, че "представянето на газопровода и други български активи би могло да му помогне да си осигури среща с американския президент".

Изданието добавя: "Наред с други неща, Борисов търси облекчение от санкциите по американския закон "Магнитски" за някои от своите близки съюзници".

В пасажа се описва как по време на обяда, организиран от криптокомпанията Nexo, Борисов е "повдигнал въпроса за желанието си за американска инвестиция в газопровода" пред Тръмп-младши. В текста на WSJ не се твърди изрично, че е направено предложение "тръби срещу отмяна на санкции". Статията също така не споменава името на Делян Пеевски в конкретния пасаж, а използва по-общия израз "някои от своите близки съюзници" (some of his close allies). Според източници на вестника, Тръмп-младши е бил "озадачен" от разговора за газопровода и е "показал ясно, че няма интерес към него".

