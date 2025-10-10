Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски обяви, че ПП-ДБ искат да инсталират послушник в Комисията за противодействие на корупцията (КПК) или "да намерят работа на просто Киро". Затова той настоява още следващата седмица Народното събрание да гласува внесения в края на лятото законопроект на парламентарната група на ДПС-НН за закриване на комисията.

Позицията е публикувана в официалната страница на ДПС във Фейсбук. В нея Пеевски определя институцията като "бухалката на ПП-ДБ". Според текста на публикацията закриването е необходимо, "за да се сложи край на спекулациите и партийната злоупотреба със законите, европейските принципи и норми".

В публикацията се посочва, че опитите на "шепа провалени политици от ПП-ДБ да подменят същността на проблема с КПК... издават единствено това, че не са се отказали от мерака си да инсталират поредния послушник, с когото да ползват КПК за тяхна лична бухалка".

Лидерът на ДПС твърди, че Христо Иванов е бил "идеолог и създател на КПК в този ѝ вид", като я е подготвял за Бойко Рашков. В позицията се заявява още, че "Кирил Петков и до днес явно командва шефа на Комисията".

Според Пеевски, чрез КПК са се реализирали "всякакви невчесани ПР акции". Той посочва, че разследвания, свързани с ПП-ДБ по случаи, които той нарича "пачки", "пудели", "митници", са били "потулени".

"Пъпната връв на ПП-ДБ с този орган, ушит по мерките на Рашков, олицетворяващ задкулисието, правната мимикрия и демагогия трябва да бъде прерязана. А това означава закриването на КПК!", се казва в заключението на позицията.

